spot_img
10 декабря, 2022
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыHuawei представила smart-часы Children's Watch 5X Pro с двумя экранами и съемным...

Huawei представила smart-часы Children’s Watch 5X Pro с двумя экранами и съемным корпусом

Huawei Childrens Watch 5X Pro

Кроме smart-часов Watch Buds со встроенными наушниками компания Huawei представила еще один оригинальный гаджет. Детская модель Children’s Watch 5X Pro получила два дисплея и отсоединяемый от ремешка корпус.

Huawei Childrens Watch 5X Pro

С одной стороны часов установлен цветной AMOLED-дисплей с диагональю 1,6 дюйма (он снабжен датчиком освещенности для автоматической регулировки яркости), а с другой — монохромный 1,52-дюймовый экран. Модуль часов можно достать из ремешка, перевернуть и вставить обратно. По задумке производителя, монохромный экран, при использовании которого ограничиваются возможности часов, подходит для школы или выполнения домашнего задания, когда ребенка ничего не должно отвлекать. В остальное время можно использовать цветной дисплей с доступом ко всем функциям. С обеих сторон есть по камере для видеосвязи и создания фото.

Через специальное мобильное приложение родители могут отслеживать местоположение ребенка в режиме реального времени. Они также могут указать на карте зону безопасности, при пересечении которой ребенок получит предупреждение. Кроме того, родители могут отклонять звонки с неизвестных номеров и просматривать сообщения от незнакомцев. Есть модуль NFC, при помощи которого можно оплачивать проезд.

Цена Huawei Children’s Watch 5X Pro в Китае составляет 290 долларов. Также была представлена модель попроще с одним экраном за 230 долларов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Huawei Watch Buds: smart-часы со встроенными наушниками
Следующая статья
The Last of Us: Part I анонсирована для ПК
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,156ФанатыМне нравится
998ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»