Huawei представила smart-часы Children’s Watch 5X Pro с двумя экранами и съемным корпусом

Кроме smart-часов Watch Buds со встроенными наушниками компания Huawei представила еще один оригинальный гаджет. Детская модель Children’s Watch 5X Pro получила два дисплея и отсоединяемый от ремешка корпус.

С одной стороны часов установлен цветной AMOLED-дисплей с диагональю 1,6 дюйма (он снабжен датчиком освещенности для автоматической регулировки яркости), а с другой — монохромный 1,52-дюймовый экран. Модуль часов можно достать из ремешка, перевернуть и вставить обратно. По задумке производителя, монохромный экран, при использовании которого ограничиваются возможности часов, подходит для школы или выполнения домашнего задания, когда ребенка ничего не должно отвлекать. В остальное время можно использовать цветной дисплей с доступом ко всем функциям. С обеих сторон есть по камере для видеосвязи и создания фото.

Через специальное мобильное приложение родители могут отслеживать местоположение ребенка в режиме реального времени. Они также могут указать на карте зону безопасности, при пересечении которой ребенок получит предупреждение. Кроме того, родители могут отклонять звонки с неизвестных номеров и просматривать сообщения от незнакомцев. Есть модуль NFC, при помощи которого можно оплачивать проезд.

Цена Huawei Children’s Watch 5X Pro в Китае составляет 290 долларов. Также была представлена модель попроще с одним экраном за 230 долларов.

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