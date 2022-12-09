Анонсирована Judas — новая игра от автора BioShock

Создатель BioShock Кен Левин и студия Ghost Story Games на The Game Awards 2022 анонсировали игру под названием Judas. Даты релиза у игры пока что нет.

Действие игры будет разворачиваться вокруг героини по имени Иуда, чей корабль разбивается на странной планете. Протагонистке придется «вступить в союз с худшими врагами», чтобы выбраться.

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Геймплей похож по духу на BioShock — вид от первого лица, разные виды оружия и сверхъестественных способностей.

Judas выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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