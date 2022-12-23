spot_img
23 декабря, 2022
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыTesla представила беспроводную зарядку на три устройства

Tesla представила беспроводную зарядку на три устройства

Tesla Wireless Charging Platform

Компания Tesla представила беспроводное зарядное устройство Wireless Charging Platform для смартфонов и других мобильных устройств с поддержкой стандарта Qi. Станция позволяет заряжать одновременно до трех устройств, обеспечивая до 15 Вт для каждого.

Tesla Wireless Charging Platform

Новинка получила металлический корпус, при этой ее рабочая поверхность имеет покрытие из искусственной замши. Как отмечают в Tesla, дизайн зарядной станции был навеян футуристичным пикапом Cybertruck. Станцию можно использовать горизонтально или вертикально, используя специальную магнитную подставку. В комплекте прилагается кабель USB Type-C и блок питания на 65 Вт.

Tesla Wireless Charging Platform поступит в продажу в феврале 2023 года по цене $300. Предзаказ уже открыт.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
«Неделя безопасности» в Azercell
Следующая статья
В Steam началась большая зимняя распродажа
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,158ФанатыМне нравится
1,003ЧитателиЧитать
3,126ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»