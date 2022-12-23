Tesla представила беспроводную зарядку на три устройства

Компания Tesla представила беспроводное зарядное устройство Wireless Charging Platform для смартфонов и других мобильных устройств с поддержкой стандарта Qi. Станция позволяет заряжать одновременно до трех устройств, обеспечивая до 15 Вт для каждого.

Новинка получила металлический корпус, при этой ее рабочая поверхность имеет покрытие из искусственной замши. Как отмечают в Tesla, дизайн зарядной станции был навеян футуристичным пикапом Cybertruck. Станцию можно использовать горизонтально или вертикально, используя специальную магнитную подставку. В комплекте прилагается кабель USB Type-C и блок питания на 65 Вт.

Tesla Wireless Charging Platform поступит в продажу в феврале 2023 года по цене $300. Предзаказ уже открыт.

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