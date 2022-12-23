В Steam началась большая зимняя распродажа

В Steam началась зимняя распродажа, которая продлится до 5 января 22:00 по бакинскому времени. В рамках распродажи в цифровом магазине Valve пользователей ждут скидки на «тысячи» игр, в том числе от ведущих издателей. Участники акции смогут получить бесплатные стикеры и другие бонусы для Steam.

Несколько предложений:

Elden Ring — 30% скидка (игра впервые подешевела);

Rust — 33%;

Stray — 20%;

Little Nightmares II — 67%;

Tales of Arise – 60%;

Half-Life: Alyx – 60%;

Detroit: Become Human — 50%;

Ghostrunner — 65%;

Snowrunner — 45%.

Кроме того, Valve запустила голосование за победителей премии Steam Awards 2022. Все желающие могут выбрать понравившиеся игры в 11 категориях на специальной странице в Steam. На победу в номинации «Игра года 2022» претендуют Dying Light 2: Stay Human, Elden Ring, Stray, God of War (2018) и Call of Duty: Modern Warfare II. Голосование продлится до 3 января 21:00 по бакинскому времени.

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