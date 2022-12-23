«Неделя безопасности» в Azercell

Лидирующий мобильный оператор провел 5-дневные тренинги и дискуссии на одну из самых актуальных тем в современном обществе

Компания «Azercell Telecom», обcлуживающая белее чем 5-миллионнов абонентов, а также имеющая широкую сеть сотрудников и партнеров, впервые провела «Неделю безопасности» под лозунгом «Мы все ответственны за безопасность».

В рамках «Недели безопасности» были организованы мероприятия, охватывающие широкий спектр образовательных программ в различных областях, включая вебинары, тесты на обеспечение непрерывности бизнес-процессов, учения по гражданской обороне и т.д.

В ходе мероприятий, организованных Департаментом Безопасности и «Azercell Академией», были проведены вебинары на следующие темы: «Кризисные ситуации и гражданская оборона», «Кибербезопасность и киберугрозы», «Управление рисками информационной безопасности», «Важность и правильное использование информации» и «Обеспечение физической безопасности».

В рамках сессий вопросов и ответов, организованных в ходе вебинаров, сотрудники и гости получили возможность задать интересующие их вопросы тренерам как в режиме on-line, так и очно.

Кроме того, для сотрудников компании были проведены практические занятия по различным направлениям с участием представителей Главного управления организации работы гражданской обороны МЧС. Практические занятия касались реагирования на кризисные ситуации, правил поведения при отражении различных нападений, обеспечения географической осмотрительности, тестов на устойчивость бизнеса и других важных вопросов.

Компания «Azercell Telecom» намерена продолжать просвещать в этой области как своих сотрудников, так и широкую общественность, исходя из важности обеспечения мер безопасности в современном мире с быстро развивающимися технологиями и расширяющимися зонами конфликтов.