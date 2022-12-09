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10 декабря, 2022
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Студия Kojima Productions представила Death Stranding 2

Death Stranding 2

В ходе церемонии The Game Awards 2022 компания Sony Interactive Entertainment и студия Kojima Productions, которую возглавляет культовый геймдизайнер Хидео Кодзима, представили продолжение Death Stranding.

Судя по тизер-трейлеру, центральным персонажем на этот раз станет героиня Леа Сейду, Фрэджайл (или же другая девушка, которую играет та же актриса). В финале ролика также можно увидеть постаревшего Сэма в исполнении Нормана Ридуса. Также в игре сыграют Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Великая»), Сиори Куцуна («Дэдпул 2») и Трой Бейкер, игравший в первой части одного из антагонистов, Хиггса.

Death Stranding 2 — это лишь рабочее название игры, она создается на движке Decima Engine. Дата выхода пока неизвестна. Кодзима рассказал, что не хочет делиться подробностями об игре, так как «в трейлере уже много всего», и он хочет, чтобы фанаты сами поискали в нем детали.

Напомним, что оригинальная игра вышла в 2019 году, получив хорошие отзывы критиков и игроков.

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