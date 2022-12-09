spot_img
10 декабря, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыРелиз Diablo IV состоится 6 июня 2023 года

Релиз Diablo IV состоится 6 июня 2023 года

Diablo IV

Компания Blizzard на The Game Awards 2022 представила кинематографический трейлер Diablo IV, а также назвала дата релиза проекта — 6 июня 2023 года. Diablo IV выйдет на ПК и консолях.

В ролике показали архангела Инария, который со своими войсками отправляется за Королевой Суккубов Лилит.

В ближайшее время откроется предзаказ Diablo IV на сайте игры. Пользователи, которые оформят предзаказ, получат ранний доступ к открытой бета-версии игры.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Студия Kojima Productions представила Death Stranding 2
Следующая статья
Использование мобильного интернета абонентами Azercell возросло на 30%!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,156ФанатыМне нравится
998ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»