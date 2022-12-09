Релиз Diablo IV состоится 6 июня 2023 года

Компания Blizzard на The Game Awards 2022 представила кинематографический трейлер Diablo IV, а также назвала дата релиза проекта — 6 июня 2023 года. Diablo IV выйдет на ПК и консолях.

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В ролике показали архангела Инария, который со своими войсками отправляется за Королевой Суккубов Лилит.

В ближайшее время откроется предзаказ Diablo IV на сайте игры. Пользователи, которые оформят предзаказ, получат ранний доступ к открытой бета-версии игры.

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