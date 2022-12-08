Sony открыла голосование за лучшие игры 2022 года для PlayStation

Компания Sony в блоге PlayStation объявила о запуске голосования за лучшие игры 2022 года. Пользователям предлагается проголосовать за предложенных номинантов в 16 разных категориях, выбрав лучшие игры для консолей PlayStation, вышедшие в этом году. Кроме того, можно проголосовать за игры, которых нет в списке.

В этом году появилась новая категория «Лучшая сервисная игра», в которой участвуют проекты, получившие за последний год значительное количество нового контента или обновлений с изменениями.

Прием голосов продлится до 15 декабря 12:00 по бакинскому времени. Победителей объявят в конце этого месяца. Ознакомиться со списком претендентов и оставить свой голос можно по следующей ссылке.

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