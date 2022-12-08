spot_img
9 декабря, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыSony открыла голосование за лучшие игры 2022 года для PlayStation

Sony открыла голосование за лучшие игры 2022 года для PlayStation

Sony

Компания Sony в блоге PlayStation объявила о запуске голосования за лучшие игры 2022 года. Пользователям предлагается проголосовать за предложенных номинантов в 16 разных категориях, выбрав лучшие игры для консолей PlayStation, вышедшие в этом году. Кроме того, можно проголосовать за игры, которых нет в списке.

В этом году появилась новая категория «Лучшая сервисная игра», в которой участвуют проекты, получившие за последний год значительное количество нового контента или обновлений с изменениями.

Прием голосов продлится до 15 декабря 12:00 по бакинскому времени. Победителей объявят в конце этого месяца. Ознакомиться со списком претендентов и оставить свой голос можно по следующей ссылке.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Состоялась официальная презентация проекта «Женская горячая линия», регулируемого при поддержке Azercell
Следующая статья
В WhatsApp появился конструктор аватаров
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,156ФанатыМне нравится
998ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»