Redmi Watch 3: 1,75-дюймовый экран, GPS и до 12 дней автономности

Бренд Redmi представил в Китае smart-часы Watch 3. В сравнении с предшественником Watch 2, AMOLED-экран новинки стал крупнее — диагональ составила 1,75 дюйма. Дисплей характеризуется плотностью пикселей 341 ppi и максимальной яркостью 600 нит. По умолчанию поддерживается режим Always-On Display. Предлагаются на выбор более чем 200 циферблатов.

Redmi Watch 3 поддерживает широкий набор фитнес-функциональности: 121 режим тренировок, персональные беговые тренировки с использованием GPS, защищенный от воды корпус (5 АТМ), который подходит для плавания, серфинга и т.д.

Есть датчики ЧСС и SpO2, система мониторинга сна, стресса и женского здоровья. Также имеется модуль NFC, а благодаря наличию микрофона и динамика можно принимать звонки на сопряженный смартфон прямо с часов. Заявленная автономность — 12 дней в смешанном режиме, 7 дней в интенсивном режиме и 18 часов с включенным GPS.

Цена Redmi Watch 3 в Китае составляет $72. Доступных расцветок корпуса две: черная и серебристая.

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