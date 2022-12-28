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28 декабря, 2022
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Redmi K60E: 2K-экран и MediaTek Dimensity 8200 от $315

Redmi K60E

Кроме базовой и Pro-версии в новую серию Redmi K60 вошла еще одна более доступная модель — K60E. Аппарат оснащен плоским 8-битным AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюймов, разрешением 3200 х 1440 пикселей (2K), частотой обновления до 120 Hz и максимальной яркостью 1200 нит. Дисплей покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus.

Redmi K60E

Глава Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) назвал смартфон K60E «флагманом производительности 2023 года». Аппарат построен на базе 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 8200 и получил быструю оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1. Графика — Mali-G610 MC6.

В основную камеру входят датчики на 48 Мп (Sony IMX582, f/1.79, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 120°) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 20 Мп (Sony IMX596) расположена в отверстии по центру экрана.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 5500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Поддержки беспроводной зарядки нет. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и звука Hi-Res Audio. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 163,1 x 76,15 x 8,48 мм, вес — 202 гр. Используется ОС Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Цены:

  • 8/128 Gb — $315;
  • 8/256 Gb — $344;
  • 12/256 Gb — $373;
  • 12/512 Gb — $401.

Redmi K60E доступен в трех цветах — черном, белом и зеленом. Смартфон появится в продаже до конца декабря.

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