Представлен smart-браслет Redmi Band 2 за $23

На мероприятии в Китае был представлен smart-браслет Redmi Band 2, который позиционируется в качестве «легкого удобного спутника на каждый день с ярким экраном и невысокой ценой».

Устройство получило прямоугольный AMOLED-экран с диагональю 1,47 дюйма с разрешением 172 х 320 пикселей и заявленной яркостью 450 нит. Экран поддерживает более 100 сменных циферблатов. Корпус новинки водонепроницаемый (5 АТМ), с возможностью погружения на глубину до 50 м.

Доступны более 30 спортивных режимов, круглосуточное считывание частоты сердечного ритма, проверка уровня кислорода в крови, отслеживание уровня стресса, мониторинг сна, менструальные циклы и другие показатели физической активности и состояния организма.

Подключение к смартфонам на Android или iOS осуществляется по Bluetooth 5.1. Встроенный аккумулятор на 210 мАч обеспечивает до 14 дней автономной работы. Толщина — 9,99 мм, вес — 14,9 гр. Покупателям на выбор будут доступны браслеты в шести цветовых вариантах.

Цена smart-браслета Redmi Band 2 составляет $23, продажи в Китае уже стартовали.

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