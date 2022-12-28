Представлены смартфоны Redmi K60 и K60 Pro

Компания Redmi представила серию смартфонов K60. Базовая модель Redmi K60 и Pro-версия получили лучший экран среди всех аппаратов, которые компания когда-либо выпускала. В качестве ОС в смартфонах используется Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Экраны смартфонов полностью одинаковые – это 12-битная AMOLED-панель, диаметром 6,67 дюймов, разрешением 2K, частотой обновления до 120 Hz и максимальной яркостью 1400 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 1920 Hz. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+.

В основе базовой модели Redmi K60 лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, за графику отвечает ускоритель Adreno 730. Используется система охлаждения с большой испарительной камерой площадью 5000 мм2. Redmi K60 получил оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1.

Основная камера тройная, в нее вошли следующие датчики: 64 Мп (Omnivision OV64B, f/1.79, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 120°) + 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную мощностью 30 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio и ИК-излучатель. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 162,78 x 75,44 x 8,59/8,79 (синяя расцветка) мм, вес 204/199 гр.

Цены на смартфон Redmi K60:

8/128 Gb — $359;

8/256 Gb — $388;

12/256 Gb — $431;

12/512 Gb — $474;

16/512 Gb — $517.

Redmi K60 Pro построен на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2. Система охлаждения такая же, как в базовой модели. Используется оперативная память LPDDR5X и флеш-память UFS 4.0.

Основная камера включает датчики на 50 Мп (Sony IMX800, f/1.88, OIS,), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2, угол обзора 118°) и 2 Мп (макро, f/2.4). За обработку фотографий отвечает фирменная технология Cyberfocus 2.0.

Redmi K60 Pro получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт (полная зарядка смартфона за 19 мин) и беспроводной мощностью 30 Вт. Оснащение смартфона такое же, как у базовой модели. Габариты и вес: 162,78 x 75,44 x 8,59 мм и 205 гр.

Цены на смартфон Redmi K60 Pro:

8/128 Gb — $474;

8/256 Gb — $517;

12/256 Gb — $560;

12/512 Gb — $617;

16/512 Gb (Champion Edition) — $660.

Обе модели появятся в продаже до конца года. Доступные цвета — черный, белый и зеленый (для обоих устройств), а также синий (кожа) для Redmi K60.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az