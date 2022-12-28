AV-TEST признал Kaspersky VPN самым быстрым среди подобных сервисов

Kaspersky VPN Secure Connection признан одним из лучших VPN-сервисов для частных пользователей по итогам тестирования независимого института кибербезопасности AV-TEST. Решение «Лаборатории Касперского» показало наибольшие скорости загрузки контента, в том числе через торрент-клиенты, при нахождении VPN-клиента и сервера как в одном, так и в разных регионах; а также скорости выгрузки данных при нахождении клиента и сервера в едином регионе. Кроме того, Kaspersky VPN Secure Connection успешно прошёл тесты на функциональность, безопасность, конфиденциальность, производительность и прозрачность и третий раз подряд получил награду AV-TEST «Одобренное решение VPN»*.

Сегодня сервисы VPN, согласно опросу Forbes Advisor, широко применяются и на рабочих местах, и в личных целях: более 50% респондентов используют VPN на работе, а более 77% ― и дома.

Согласно результатам исследования AV-TEST, Kaspersky VPN Secure Connection быстрее других продуктов позволяет скачивать файлы с торрента при нахождении VPN-клиента и сервера в разных регионах. В случае единого региона решение показывает лучшие показатели скорости в Европе и США.

Kaspersky VPN Secure Connection — единственный продукт, показавший почти одинаковые результаты во всех протестированных регионах в сценарии «Скачивание» (Downloading), в то время как результаты остальных решений различались от региона к региону.

«Kaspersky VPN Secure Connection показывает хорошую производительность во всех сценариях, его функционирование прозрачно, а конфиденциальность пользователей защищена. Продукт продемонстрировал выдающуюся скорость скачивания контента, в том числе с торрентов, вне зависимости от того, в одном или разных регионах находятся клиент и сервер. Решение позволяет пользователю смотреть видео в формате 4К в обоих сценариях без проблем. За это он получает награду „Одобренное решение VPN“», ― комментирует Дэвид Валкиевич (David Walkiewicz), руководитель направления исследований AV-TEST.

Также Kaspersky VPN Secure Connection был назван лидером по скорости загрузки (Uploading) в сценарии, когда и клиент, и сервер находятся в одном регионе. Его результаты оказались в два раза лучше среднего значения результатов других участников в этом сценарии. Кроме того, Kaspersky VPN Secure Connection позволяет без проблем смотреть 4K-видео из сети.

«Сервисы VPN — хороший инструмент для сохранения конфиденциальности в интернете. Однако такое решение должно быть максимально безопасным, надежным и доступным. Мы рады, что AV-TEST признал наш продукт самым быстрым и отметил наши высокие стандарты прозрачности и конфиденциальности», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Подробнее узнать о Kaspersky VPN Secure Connection можно на сайте «Лаборатории Касперского».

* Имеется в виду публичная сертификация VPN-решений, отчёт по которой доступен на сайте AV-TEST: https://www.av-test.org/en/news/vpn-packages-put-to-the-test-more-security-and-anonymous-paths/.