Представлен мощный гибридный седан Mercedes-AMG S 63 E Performance

В Германии представлен гибридный суперседан Mercedes-AMG S 63 E Performance. По своим размерам это самый большой из гибридов AMG.

Автомобиль получил силовую установку E Performance. Он оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 612 л.с. и 900 Нм. Тяга передается через девятиступенчатый автомат AMG Speedshift MCT-9G, есть механический полный привод 4Matic+. Сзади расположен электродвигатель мощностью 188 л.с. с собственной двухскоростной коробкой передач и дифференциалом повышенного трения с электронным управлением. Комбинированная мощность силовой установки составляет 802 л.с. и 1430 Нм.

Автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,2 сек, а максимальная скорость составляет 289 км/ч. Применяется увеличенная версия аккумуляторной батареи с жидкостным охлаждением от моделей GT 63 и C 63 E Performance на 13,1 кВт ч. В полностью электрическом режиме автомобиль сможет разгоняться до 140 км/ч и проезжать до 33 км.

Тормоза были заменены на 15,7-дюймовые роторы с шестипоршневыми суппортами спереди и 15-дюймовые роторы с однопоршневыми суппортами сзади. Дополнительные распорки были добавлены к шасси с обеих сторон. Автомобиль оснащен активной пневматической подвеской с электронно-регулируемыми амортизаторами и активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Амортизаторы были перенастроены с большей разницей между спортивными и комфортными настройками. Управление задними колесами также является стандартным, как и активные опоры двигателя.

Гибрид получил решетку AMG с вертикальными прорезями, которая является еще одной новинкой для S-класса. Значок AMG заменяет звезду на капоте. Установлены 21-дюймовые колеса.

В салоне появились отдельные кнопки управления настройками гибридной трансмиссии, изменена графика приборной панели и меню медиасистемы, на подголовниках появились гербы AMG, а на спинках соответствующие накладки. Спортивный руль со сдвоенными спицами и проекционный дисплей входят в стандартное оснащение. Есть системы активной безопасности: распознавание пешеходов, велосипедистов и дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль с автоторможением, фары со световыми подсказками и многое другое.

Mercedes-AMG S 63 E Performance поступит в продажу в течение года. Цены пока не объявлены, но очевидно, что супергибрид окажется одним из самых дорогих моделей S-класса и будет стоить в Европе около 200 тыс. евро.

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