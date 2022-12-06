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7 декабря, 2022
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Apple запустила в Европе сервис по самостоятельному ремонту iPhone и MacBook

Apple

Компания Apple сегодня объявила о запуске программы самостоятельного ремонта (Self Service Repair Program) в Европе. Ранее самостоятельно ремонтировать свои устройства могли только пользователи из США.

Сервис стал доступен в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польше, Испании, Швеции и Великобритании. Пользователи из этих европейских стран могут получить необходимые инструменты, заказать оригинальные комплектующие Apple и ознакомиться с руководствами по ремонту в магазине Apple Repair Store.

Как отмечается, клиенты смогут выполнить многие из наиболее распространенных ремонтных работ для серий iPhone 12 и iPhone 13, а также для ноутбуков на основе SoC Apple.

Программа стала доступна владельцам iPhone в США этой весной, а в августе компания расширила возможности самостоятельного ремонта MacBook Air и MacBook Pro.

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