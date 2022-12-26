Honor Tablet V8 Pro: экран 12.1″, 144 Hz, IMAX Enhanced и 8 динамиков

Компания Honor на мероприятии в Китае представила новый планшетный компьютер Tablet V8 Pro. Устройство по ряду характеристик стало намного лучше своего предшественника. Планшет оснащен IPS-экраном диагональю 12,1 дюйма, соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 х 1600 пикселей и кадровой частотой 144 Hz. Значение яркости достигает 600 нит. Есть поддержка стилуса Magic-Pencil 3 (4096 уровней чувствительности к давлению) и клавиатуры Smart Touch.

Отмечается, что Tablet V8 Pro — это первый в мире планшет с поддержкой технологии IMAX Enhanced, которая усиливает эффект погружения при просмотре фильмов.

В основе аппаратной платформы лежит процессор MediaTek Dimensity 8100, объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенной – 128 или 256 Gb. Основная камера получила разрешение 13 Мп (f/2.0, автофокус), фронтальная — 5 Мп (f/2.2, фиксированный фокус).

За питание отвечает батарея на 10 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Звук выводится при помощи набора из восьми динамиков. Есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и GPS. В качестве OC используется Android 13 с оболочкой MagicOS 7.0. Планшет получился достаточно тонким, габариты составляют 277 x 178,95 x 6,99 мм (кожа), 277 x 178,95 x 6,64 мм (металл), вес – 599 гр. и 585 гр. соответственно.

Honor Tablet V8 Pro поступит в продажу в Китае 30 декабря в трех вариантах: оранжевая эко-кожа, голубой и серый металл. Цены, несмотря на улучшения, не изменились по сравнению с предшественником: 8/128 Gb — $360, 8/256 Gb — $415, 12/256 Gb — $475. Цена стилуса – $70, клавиатуры — $80.

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