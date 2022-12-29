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29 декабря, 2022
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При поддержке Azercell учителя прошли базовое обучение программированию

Azercell

Недавно были завершены курсы повышения квалификации для учителей информатики в соответствии с программой олимпиад, организованные ООО «Azercell Telecom» в рамках партнерства с Министерством науки и образования. Преподаватели общеобразовательных учреждений, участвующие в проекте, получили возможность освоить программу олимпиад, совершенствуя свои навыки в этом направлении. Так, в течение 6-недельных курсов, преподаватели столичных и региональных общеобразовательных учреждений, прошедшие предварительный отбор, ознакомились с фундаментальными основами программирования и решили около 150 алгоритмических задач. По окончании курсов были проведены итоговые экзамены в Современном Образовательном Комплексе имени Гейдара Алиева.

Отметим, что за последние годы успехи азербайджанских школьников в сфере информатики серьезно возросли. Это, в свою очередь, создает необходимость в освоении соответствующей программы по данному предмету преподавателями общеобразовательных учреждений. Напомним, что с 2017 года Azercell является официальным партнером Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и осуществляет поддержку процесса подготовки наших школьников к международным олимпиадам по информатике.

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