Представлен 4K-монитор Samsung ViewFinity S8UT с двумя портами Thunderbolt 4

Ассортимент компании Samsung пополнился монитором ViewFinity S8UT, ориентированным на пользователей, профессионально работающих с графикой. Главной особенностью модели является наличие двух портов USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt 4, что позволяет собрать несколько мониторов в цепочку и подключить их к одному порту на ноутбуке или порту видеокарты стационарного ПК.

Samsung ViewFinity S8UT доступен в двух вариантах, с панелями диагональю 27 и 31,5 дюйма. В обоих случаях используется IPS-матрица с разрешением 3840 × 2160 пикселей, частотой обновления 60 Hz и скоростью отклика 5 мс. Показатель яркости дисплея составляет 350 кд/м2, а контрастности — 1000:1. Заявлено 99% охвата цветового пространства sRGB.

Один из интерфейсов Thunderbolt 4 можно использовать для получения изображения и подзарядки ноутбука (90 Вт). Второй способен передавать до 15 Вт мощности на внешнее устройство. К нему можно подключить какое-нибудь периферийное устройство или смартфон. Также указывается поддержка функции Daisy Chain, позволяющая через Thunderbolt 4 объединить два монитора с одним источником.

Помимо двух USB Type-C, ViewFinity S8UT оснащен тремя USB 3.0 Type-A, разъемом RJ-45 для подключения проводной сети, портом HDMI и 3,5-мм аудиовыходом. Также монитор получил встроенные стереодинамики и эргономичную подставку, позволяющую регулировать высоту и переводить устройство из альбомного режима работы в портретный и обратно.

Цена монитора Samsung ViewFinity S8UT пока не объявлена.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az