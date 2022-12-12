Представлена Xiaomi Sound Pro — smart-колонка с подсветкой

Компания Xiaomi представила smart-колонку Sound Pro, верхняя часть которой выполнена из прозрачного материала и оснащена подсветкой, работающей в такт проигрываемой музыке.

Передавать звук на колонку можно через разъем 3,5 мм или по Bluetooth, поддерживаются кодеки SBC и AAC. Устройство содержит семь динамиков, в том числе три широкополосных излучателя.

Отмечается 360-градусное звучание, технология Sound Pro 2.0 (автонастройка качества звука), а также алгоритм Nightingale, позволяющий выбирать различные звуковые стили. Управлять колонкой можно через приложение Xiaomi Speaker.

Цена Xiaomi Sound Pro в Китае составляет 145 долларов.

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