«Мы вкладываем значительные средства в развитие партнерской сети и локальную техническую экспертизу»

Джованни Ди Филиппо (Giovanni Di Filippo) занимает пост президента Lenovo ISG в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) с февраля 2020 года. На своей должности он отвечает за стратегию, развитие бизнеса и продвижение бренда Lenovo ISG (Infrastructure Solutions Group) в регионе присутствия, куда входит и Азербайджан, а также за выход на новые рынки. Кроме того, Джованни является сторонником инновационных бизнес-моделей, отдавая предпочтение масштабированию партнерских экосистем. Например, он разработал методологию улучшения быстрых оперативных продаж (ROSE) для поставщиков услуг и системных интеграторов с целью сокращения периода от производства до вывода продуктов на рынок, а также времени возврата инвестиций. Infocity удалось побеседовать с Джованни Ди Филиппо во время его очередного визита в нашу страну.

— В одном из своих интервью практически сразу после назначения на должность президента Lenovo DCG в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) вы отмечали, что Lenovo стремится стать крупнейшим поставщиком инфраструктурных решений в мире. Насколько вы стали близки к этой цели?

— Мы очень быстро растем во всех аспектах, и я очень доволен этим прогрессом. В течение последних десяти кварталов динамика нашего роста опережала рынок, что является отличным результатом. Анонсированные результаты второго финансового квартала (Согласно корпоративной международной финансовой отчетности Lenovo, финансовый год компании начинается 1 апреля. Соответственно, второй финансовый квартал 2022-2023 финансового года Lenovo — это период с 1 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года, — прим. ред.) также подтверждают, что мы находимся на правильном пути. Рост показателей ISG в регионе EMEA составил более 30% по сравнению с прошлым годом. При этом компания опережает рынок во всех сферах: от традиционных серверов и систем хранения данных до EDGE и HPC (суперкомпьютеры) и во всех сегментах: будь то облачные провайдеры, корпоративные клиенты или малый и средний бизнес. На некоторых рынках, таких как Ближний Восток и Центральная Азия, включая Азербайджан, мы демонстрируем трехзначный рост по сравнению с прошлым годом, что доказывает очень высокий потенциал этих рынков и полностью подтверждает нашу стратегию инвестировать в расширение местного присутствия и развития на данных рынках портфеля лучших в своем классе продуктов и услуг. Наша цель — стать крупнейшим поставщиком комплексных решений в области ИКТ-инфраструктуры в мире, остается неизменной, и мы идем к ней на полных парусах.

Наши инвестиции в персонал и R&D начинают приносить «дивиденды», сопровождаясь постепенным улучшением ситуации с поставками. Наш оптимизм относительно достижения поставленных целей в текущем году обоснован тем, что мы видим устойчивый спрос на наши решения на всех рынках и во всех отраслях. Сегодня у нас рекордное количество заказов. Отчасти, это связано с некоторыми общими проблемами с поставками в индустрии, но учитывая масштаб Lenovo, мы думаем, что сможем справиться с этими сложностями лучше и быстрее, чем большинство других игроков на рынке. Это поможет нам завоевать долю рынка и обеспечить устойчивую прибыльность. Кроме того, мы также считаем, что портфель наших клиентов хорошо сбалансирован за счет наличия в нем поставщиков публичных облачных услуг, корпоративных заказчиков, а также представителей малого и среднего бизнеса. Мы планируем использовать это преимущество для масштабирования и увеличения прибыли.

Если говорить о структурных изменениях, то мы создали единое бизнес-подразделение для продвижения бренда ThinkEdge, объединив все группы, работающие над Edge. Наш план состоит в том, чтобы сделать ThinkEdge таким же хорошо узнаваемым «стандартом качества», как ThinkPad в сегменте ноутбуков. Мы также планируем наращивать долю на рынке систем хранения данных. Это одна из областей, в которой у нас рекордный объем заделов, и мы видим хороший потенциал для развития этого бизнеса.

Трансформация компании в провайдера сервисных предложений (aaS) будет основным драйвером для бизнеса Lenovo в ближайшей перспективе. Услуги уже растут быстрее, чем любая другая часть нашего бизнеса. Поэтому мы продолжим расширять портфель предложений «as-a-service» под зонтичным брендом TruScale, чтобы сохранять гибкость для наших клиентов.

Сегодня Lenovo имеет один из самых широких портфелей инфраструктурных решений в отрасли, которые помогают работать с данными повсеместно, начиная от пользовательских устройств до центров обработки данных и облаков. В течение трех лет мы планируем увеличить наши инвестиции в НИОКР, чтобы удовлетворять потребности наших клиентов и помогать в решении важных проблем человечества.

— Удалось ли за последние годы на вверенных вам рынках сломать стереотипы, что Lenovo — это производитель только ноутбуков и персональных компьютеров? Как меняется отношение клиентов к компании, производимому ею оборудованию и реализуемым инфраструктурным проектам?

— Да, вполне! И не только в регионе EMEA, но и в мире. Уже в 2018 году Lenovo была хорошо известна в качестве поставщика №1 суперкомпьютеров во всем мире. Об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга Top500.org. В 2020 году каждый третий суперкомпьютер в мире, а если быть точнее, то 36% всех суперкомпьютеров рейтинга, расположенных в 13 странах, работал на системах Lenovo. Этот показатель больше, чем у какого-либо другого вендора суперпроизводительных машин. Во многом благодаря этой известности за последние несколько лет мы запустили ряд успешных проектов с использованием суперкомпьютеров в Европе. Некоторые из них входят в состав глобального рейтинга Top500.org

Один из ярких примеров — Венский научный кластер (VSC-4) в Австрии, который включает в себя самый мощный суперкомпьютер, построенный на серверной платформе Lenovo ThinkSystem и процессорах Intel Xeon Scalable второго поколения. Вычислительные мощности VSC-4 используются для более чем 300 исследовательских проектов в области метеорологии, квантовой химии, генетики и материаловедения. Кроме того, относительно недавно был анонсирован еще один проект по созданию крупнейшего суперкомпьютерного кластера Lenovo на базе Технологического университета Чалмерса в Швеции для применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в исследованиях, проводимых с целью решения важнейших проблем человечества, связанных с онкологией и изменением климата.

Интересно и то, что суперкомпьютеры Lenovo отличаются не только своей высокотехнологичностью, но также получают награды, как самые красивые дата-центры в мире. Наш суперкомпьютер MareNostrum расположен в здании церкви XIX века на окраине Барселоны. Ресурсы этой супермашины, способной обрабатывать 14 тысяч триллионов операций в секунду, предназначены для проведения исследовательских проектов в области энергетики, медицины, экологии.

Хотя компания Lenovo известна в прошлом, как вы верно заметили, как производитель персональных компьютеров, с приобретением серверного бизнеса IBM мы стали одним из ведущих поставщиков инфраструктурных решений в регионе EMEA. Благодаря наследию ThinkSystem, которому, кстати, в октябре этого года исполнилось 30 лет, мы недавно представили самое крупное обновление портфеля за всю историю компании. В него вошли решения с улучшенной производительностью, безопасностью и вычислительными возможностями, которые помогают компаниям любого размера легко развертывать гибридные среды от периферийных вычислений до облака и управлять ими. Это передовые серверы и системы хранения ThinkSystem, ThinkAgile и ThinkEdge с процессорами нового поколения на базе AMD, Intel и Arm, программное обеспечение NVIDIA AI Enterprise и Lenovo ThinkShield.

Еще один пример — это наши технологии «умного города», которые применяются в Европейском регионе. В уже упомянутой Барселоне создана сеть из более чем 3000 серверных узлов, расположенных в уличных шкафах по всему городу. В них установлены пограничные серверы, которые обеспечивают быструю обработку данных и оперативные вычисления для предоставления интеллектуальных сервисов городу — от автономных транспортных средств до голографических образовательных сервисов. Таким образом, мир уже смотрит на Lenovo не только как на поставщика персональных компьютеров, а как на динамично развивающегося провайдера инфраструктурных решений.

— Какую роль оказывает цифровая трансформация, ведущаяся в странах региона, на бизнес вашего подразделения?

— Цифровая трансформация сегодня, какую бы отрасль мы ни рассматривали, требует от IТ-директоров быстрого развертывания и масштабирования IТ-решений. Недавно мы проводили глобальный опрос IТ-директоров компаний в разных странах. Подавляющее большинство (61%) IТ-директоров заявили, что приостановка инвестиций в цифровую трансформацию их компаний буквально сразу же отражается на бизнес-показателях. Гибридные рабочие места и гибкий график — наша сегодняшняя реальность. Бизнес не может пренебрегать этим. При этом организациям необходимо обеспечивать и поддерживать безопасность и контроль инфраструктурного контура и корпоративных систем, одновременно ускоряя развертывание этих систем и рабочих мест для конечных пользователей. В то же время внедрение инициатив ESG заставляет организации переосмысливать свой подход в использовании IТ-инфраструктуры.

Наши клиенты в регионе EMEA имеют те же проблемы и потребности. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что цифровая трансформация стала основным драйвером роста спроса на IТ-инфраструктуру, в том числе по модели «as-a-service». 92% опрошенных нами IТ-директоров заявили, что в ближайшие 2 года готовы добавить в свой операционный портфель предложения по модели «as-a-service». В рамках этой концепции мы предоставляем все необходимые IТ-решения и услуги Lenovo: от ПК, инфраструктуры и интеллектуальных систем до поддержки управляемых проектных решений в режиме «единого окна». Этим занимается наше новое подразделение Solutions and Services Group (SSG). Предоставление сервисной aaS-модели является основной частью общей стратегии трансформации Lenovo. Услуги способствуют поддержанию прибыльности компании в целом, росту выручки на 23% в годовом исчислении и поддержанию маржинальности направления примерно на те же 23%. Такие цифры приводятся в нашем отчете за период с апреля по июнь 2022 года. А управляемые услуги, в том числе предложения TruScale Infrastructure и DaaS, стали самой быстрорастущей частью бизнеса SSG.

— Можете более подробно рассказать о преимуществах, которые дают периферийные вычисления в текущих реалиях развития рынка?

— Необходимость в периферийных вычислениях (Edge Computing) возникла в связи с потребностью обеспечить наименьшую задержку в передаче и обработке данных, критически важных для принятия решений. Логично предположить, что для этого достаточно расположить источник данных и приложение, их обрабатывающее, в непосредственной близости друг от друга, чтобы обмен данными и их анализ занимал микро-, а то и наносекунды. При использовании Edge Computing вычислительные ресурсы находятся на периферии. «А что на счет данных?», — спросите вы… Виртуализация сетевых функций может помочь с выбором того, где данные будут обработаны: на периферии или в облаке. С такими VNF, как SD-WAN или программно-определяемой сетью в целом, добавленный уровень принятия решений помогает сократить время обработки информации, необходимой для получения преимуществ, которые и предлагает данная технология.

Повторю очевидное: мы живем в мире, все больше управляемом данными. Люди и вещи, а по сути Интернет вещей, генерируют данные за пределами вашего центра обработки данных на так называемой «последней миле». Потребность в принятии критически важных и чувствительных ко времени решений на периферии обуславливает растущий спрос на перенос вычислительных мощностей, усиленных искусственным интеллектом, ближе к месту генерации данных. К счастью, периферийные вычисления решают эту проблему.

Приведу пример. Когда вам нужны данные в режиме реального времени, задержки, вызванные перемещением данных в центры обработки данных или облако, а затем обратно на устройство, могут сделать работу до смешного медленной. Возьмем, к примеру, беспилотные автомобили. Для принятия решения о торможении сейчас или минуту спустя, или выборе правильной скорости движения на конкретном участке дороги промедление в ожидании, пока данные пройдут туда и обратно, — немыслимо. Растущая потребность в принятии решений здесь и сейчас способствует «интеллектуализации» периферии и комплиментарности этих вычислений другим, менее чувствительным ко времени, процессам в центрах обработки данных или в облаке. Помимо того факта, что периферийные вычисления обеспечивают сверхнизкое время отклика и меньшую потребность в пропускной способности, существуют и другие их преимущества. Например, когда данные должны быть локализованы или должны обрабатываться на n-сайте из-за непомерно высокой стоимости транспортировки или длительности транспортировки. Точно так же от компаний, работающих в разных странах, местное законодательство может требовать локализации данных или ограничивать их обработку конкретной географией.

Сфера применения периферийных вычислений достаточно широка. Она включает ранее упомянутые беспилотные транспортные средства; видеонаблюдение и видеоаналитику; IoT; системы, где необходимо распознавание видео или речи; роботизированные производства и т.д. Эта технология предлагает вычислительные мощности там, где генерируются и используются данные: будь то филиал, розничная точка, удаленное предприятие или нефтяная вышка. Пограничные серверы должны поддерживать работу в жестких условиях с широким диапазоном рабочих температур, быть устойчивыми к ударам и вибрации, допускать эксплуатацию в условиях запыленности и иметь встроенные дополнительные функции безопасности. Наши серверы заточены на работу в таких условиях, в том числе при ограниченном доступе к электропитанию. Кроме того, при сохранении компактности и простоте развертывания они обеспечивают повышенную безопасность и эффективное управление всей цепочкой событий/инструментов от конфигурации оборудования до установки операционных систем в облако посредством платформы Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A).

— В апреле этого года в братской Азербайджану Турции состоялся запуск платформы TruScale. В чем в Lenovo видят преимущества концепции «everything-as-a-service» и где она может применяться?

— Lenovo TruScale предлагает корпоративным клиентам, независимо от размеров их бизнеса, доступ к сервисной модели обслуживания «everything-as-a-service» и обладает гибкостью, которая позволяет заказчику оставаться конкурентоспособным. Модель потребления, схожая с той, которой мы привыкли пользоваться при подписке на облачные сервисы, позволяет легко масштабировать используемую инфраструктуру заказчика и предоставляет прозрачное ценообразование и несколько способов оплаты за использование аппаратного обеспечения или ПО.

Фокус на интегрированную стратегию «все как услуга» воплощает в жизнь наше стремление быть «One Lenovo» для наших клиентов, а значит помогать им решать бизнес-задачи, предоставлять инструменты для повышения их производительности и гибкости с возможностью оплаты по мере роста их бизнеса. С Lenovo TruScale IТ-инфраструктура наших клиентов сохраняет преимущества локального облака, а также обеспечивает защиту и надежное управление данными в условиях гибридной среды.

Исследования показывают, что рынок aaS-услуг растет в четыре раза быстрее, чем рынок IТ-сервисов в целом. Через 3 года по подписочной модели «as-a-service» будет осуществляться 12% всех расходов на корпоративные серверы x86 и более 50% новых расходов на корпоративные СХД c предполагаемым ростом на 40% в годовом исчислении, а также около 17% расходов на коммерческие ПК по сравнению с 1% два года назад. Этот сегмент будет прирастать на 50% в годовом исчислении.

Отвечая на растущий спрос со стороны IТ-директоров и IТ-руководителей на гибкие и всеобъемлющие технологические решения, предоставляемые по принципу «как услуга», мы недавно объявили о расширении нашего портфеля TruScale. Новые инфраструктурные предложения включают решения для резервного копирования и гибридного облака, поставляемые в партнерстве с лидерами отрасли Veeam, Nutanix и Red Hat, которые станут доступны по всему миру уже в 2023 году.

— В этом году Lenovo запустила новый завод в Венгрии, и компания пообещала партнерам лучшие цены на этом первом в Европе заводе. Удается сдерживать это обещание и как ваши партнеры это ощущают?

— Новый завод в Улло позволит расширить наше глобальное производственное присутствие и повысить уровень операционной эффективности, чтобы мы могли обеспечить лучший опыт для наших европейских клиентов. Новая производственная площадка дополнила наш портфель из более чем 35 фабрик по всему миру. Расширение нашего присутствия в самом центре Европы — это важный шаг в развитии наших конкурентных преимуществ, поскольку мы все глубже укореняемся на рынках региона EMEA. Не секрет, что Lenovo использует гибридную модель производства, которая включает в себя как собственные, так и контрактные производства. Мы считаем, что такая модель является нашим конкурентным преимуществом, она обеспечивает большую эффективность и контроль над разработкой продукции и управлением операциями цепочки поставок, позволяя нам оперативно реагировать на потребности наших клиентов и предлагать более привлекательные условия.

Завод в Венгрии специализируется, в основном, на производстве инфраструктуры серверов и систем хранения данных, а также высокопроизводительных рабочих станций для ПК. В настоящее время производственная линия выпускает более 1000 специализированных серверов и до 4000 рабочих станций в день, каждая из которых кастомизируется под требования конкретного заказчика. Предприятие производит более 90% продукции Lenovo для центров обработки данных, продаваемой в регионе EMEA, и около 50% всех настольных компьютеров и рабочих станций серии Think в регионе. С момента ввода завода в эксплуатацию и даты нашей беседы мы уже поставили около 50000 серверов в более чем 1000 локаций по всей Европе.

— Lenovo периодически публикует отчеты о растущих инвестициях в партнеров, в R&D и в разработчиков программного обеспечения. Какими суммами компания оперирует в этих направлениях и что происходит сегодня в каждом из них?

— К сожалению, я не могу раскрыть всех деталей, о которых вы спрашиваете, но постараюсь ответить по существу. Инвестиции в R&D остаются нашим ключевым приоритетом. Lenovo намерена удвоить инвестиции в этот сектор в этом году и нанять 12 тысяч новых профессионалов в области НИОКР в течение следующих трех лет в дополнение к тем 5000 специалистам, что мы привлекли в компанию ранее. Основным направлением их работы станут клиентские, граничные и облачные вычисления, сетевые технологии и искусственный интеллект.

Все инвестиции подразделения ISG в R&D направлены на развитие трех ключевых областей. Первая область — это повышение конкурентоспособности и увеличение маржинальности бизнеса от E/SMB решений путем: обеспечения управления и развертывания через облако, а также использование данных для создания высокомаржинальных решений на основе услуг, например, TruScale и Managed Services; предоставления передовых решений по аппаратному и программному обеспечению и сотрудничество с сервисным подразделением для создания повышающих маржинальность гибридных облачных и интеллектуальных вертикальных отраслевых решений; расширения портфеля серверов и СХД, решений для SDS, SDI и HCI; предоставление нашим клиентам большего ассортимента гетерогенных вычислений. Вторая область инвестиций — это разработка новых серверов и систем хранения данных. Также, мы продолжим расширять собственное проектирование и производство материнских плат, чтобы снизить общие затраты и повысить скорость доставки.

— Какой вы видите стратегию Lenovo в отношении нашего региона и глобального рынка в ближайшей перспективе?

— Нашим заказчикам в регионе уже доступен расширенный портфель серверов, систем хранения данных и edge-to-cloud решений. Теперь мы фокусируемся на предоставлении на рынках присутствия наших продуктов по сервисной модели. Сегодня, благодаря нашей партнерской экосистеме в регионе, у нас есть все возможности, чтобы предложить нашим клиентам полное комплексное обслуживание IТ-инфраструктуры.

Второе, на чем мы сосредоточились, — это расширение возможностей выбора вычислительных систем за счет выхода на новые рынки AMD, ARM, NVIDIA в дополнение к Intel. Сегодня появляется все больше альтернативных архитектур, таких как GPU, а значит, за счет более диверсифицированного предложения мы можем удовлетворить больше потребностей наших клиентов, и в следствие этого увеличить нашу прибыльность. В-третьих, мы расширяем портфель услуг и выходим на гибридные мультиоблачные технологии, то есть, мы не только продаем услуги в публичном облаке, но и создаем решения для клиентов, которым нужны локальные решения. И последнее, но не менее важное: мы вкладываем значительные средства в развитие канала, партнерской сети, локальную техническую экспертизу, включая услуги поддержки и склады запчастей, — другими словами, в усиление местного присутствия на рынках Кавказа и Центральной Азии.