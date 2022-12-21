Microsoft может приобрести Netflix в 2023 году за 190 млрд. долларов

Корпорация Microsoft планирует приобрести Netflix, сообщает агентство Reuters. По данным агентства, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла может приобрести известную потоковую платформу Netflix после завершения покупки Activision Blizzard в первой половине 2023 года. Но для начала Microsoft придется убедить регулирующие органы в том, что покупка Activision Blizzard не навредит другим участникам рынка.

Агентство также предположило, что приобретение Netflix будет проще провести пройти через регулирующие органы, такие как Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) и Европейский Союз.

Две компании уже тесно связаны. Netflix выбрала Microsoft в качестве рекламного партнера для нового сервиса подписки с поддержкой рекламы. Президент Microsoft Брэд Смит также входит в совет директоров Netflix. Часть обоснования сделки заключается в том, что Microsoft хочет предложить услугу потоковой передачи видеоигр на нескольких устройствах. А у Netflix большие планы на игры. В 2022 году компания, возглавляемая Ридом Хастингсом, приобрела разработчика Spry Fox, свою шестую собственную студию. Такая сделка усилила бы эти амбиции.

Microsoft по рыночной стоимости в 13 раз опережает Netflix. При этом оценочная стоимость Netflix при продаже может составить почти 190 млрд. долларов.