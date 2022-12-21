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21 декабря, 2022
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Apple теперь позволяет самостоятельный ремонт настольных компьютеров Mac

Apple

Компания Apple расширила действие программы самостоятельного ремонта (Self Service Repair Program). Теперь она охватывает не только iPhone и ноутбуки, но и настольные компьютеры компании.

Поддержка программы по самостоятельному ремонту iMac и Mac Mini на основе чипа M1, а также Mac Studio, стала доступна для пользователей из США. Кроме того, ремонт в рамках программы предлагается и для монитора Apple Studio Display.

Пользователи настольных компьютеров теперь могут получить необходимые инструменты, приобрести оригинальные комплектующие Apple и ознакомиться с руководствами по ремонту в магазине Apple Repair Store.

Программа стала доступна владельцам iPhone в США этой весной, а в августе компания расширила возможности самостоятельного ремонта MacBook Air и MacBook Pro. В начале декабря программа стала доступна также и в Европе.

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