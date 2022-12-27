QNAP QSW-M5216-1T — сочетание скорости корпоративного уровня с простотой для домашнего пользователя

Сетевая архитектура беспрестанно меняется по мере появления новых технологий. И сегодня одним из средств повышения эффективности работы является расширение пропускной способности внутренней сети компаний. Здесь хорошую службу может сослужить технология 25 Gigabit Ethernet (25GbE), которая помогает расширить узкие места в сетях, недостаточная производительность которых стала одним из главных препятствий повышения их мощности.

Что такое 25GbE?

Появившаяся в 70-х годах прошлого века технология локальных вычислительных сетей LAN по технологии Ethernet прошла большой путь развития. Она начала развиваться со скорости передачи данных всего в 10 Mbps, затем появились сети Fast Ethernet (100 Mbps), а затем и гигабитный Ethernet 1000 Mbps, 10 Gbps и далее. В 2014 году организация 25G Ethernet Consortium в ответ на запросы о повышении скорости локальных сетей свыше 10 Gbps разработала спецификацию, дающую возможность сетям работать по протоколу Ethernet со скоростью 25 гигабит в секунду (25Gbps), а в 2016 году институт IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) и ассоциация стандартов IEEE-SA (IEEE Standards Association) опубликовали стандарт IEEE 802.3by-2016 на сети 25GbE. Этот стандарт определяет физический тракт 25 Gbps PHY, аналогичный используемому в технологии 10GbE, для работы поверх электрических объединительных панелей (backplanes) в стойках data-центров, через сдвоенный медный коаксиальный кабель, а также многомодовое оптоволокно. 25GbE привлекателен еще и тем, что он может работать по существующим оптическим кабелям, предназначенным для 10GbE, поэтому отпадает необходимость модернизации кабельной инфраструктуры вашей сети.

Целесообразность перехода на инфраструктуру 25GbE

Если в процессе изучения вашей инфраструктуры будет обнаружено множество компьютеров, серверов и систем хранения данных со встроенным интерфейсом ввода-вывода 25G, то переход на 25GbE просто необходим, и сделать это можно очень просто, установив соответствующие коммутаторы. Даже если ваши устройства в сети не могут в полной мере воспользоваться преимуществами 25GbE, то обновление сети до 25GbE обеспечит заметное повышение производительности. Кроме того, такой выбор является экономически целесообразным. Например, коммутатор QNAP 25GbE QSW-M5216-1T с пропускной способностью до 820Gbps позволяет подключить больше устройств и увеличивает пропускную способность сети. Вы получите реальное преимущество в скорости, соединив свои 10/25GbE серверы или NAS с коммутатором 25GbE!

Преимущества коммутатора QNAP QSW-M5216-1T

Управляемый оптоволоконный коммутатор QNAP QSW-M5216-1T, благодаря наличию шестнадцати оптоволоконных портов 25GbE SFP28, одному порту 10GBASE-T и поддержке управления Layer 2 через удобный web-интерфейс, призван помочь малым и средним предприятиям в процессе перехода на 25GbE, ускорив многие процессы внутри компаний, включая хранение данных, виртуализацию, а также внедрение приложений искусственного интеллекта.

Имея пропускную способность магистральной коммутации 820Gbps он может использоваться для работы в качестве основного коммутатора восходящей линии связи с серверами 25GbE/100GbE и NAS в серверных комнатах или может применяться для подключения к коммутаторам 25GbE/100GbE. Оптоволоконные порты 25GbE SFP28 обратно совместимы с 10GbE SFP + и 1GbE SFP, а порт 10GbE RJ45 совместим с технологиями Multi-Gigabit NBASE-T для поддержки пяти сетевых скоростей (10Gbps, 5Gbps, 2,5Gbps, 1Gbps и 100 Mbps), гарантируя, что даже самые старые устройства в вашей сети будут оставаться работоспособными. Используя кабели QSFP28 — (4) SFP28, пользователи могут легко подключить QSW-M5216-1T к NAS с двухпортовой сетевой картой расширения 25GbE QXG-25G2SF-CX6 и настроить резервный маршрут для обеспечения непрерывной передачи данных. К тому же, QXG-25G2SF-CX6 поддерживает технологию SR-IOV, которая распределяет ресурсы физической сетевой карты напрямую виртуальным машинам для повышения надежности работы приложений и снижения нагрузки на центральный процессор NAS.

Как уже было отмечено выше, QSW-M5216-1T обеспечивает функции управления Layer 2 (такие как LACP, VLAN, ACL и LLDP) через систему коммутации QNAP (QSS), имеющую простой и удобный web-интерфейс, для эффективного контроля пропускной способности сети и повышенного уровня сетевой безопасности. Благодаря интеллектуальной системе охлаждения QSW-M5216-1T работает бесшумно, обеспечивая более высокую скорость работы сети и не создавая отвлекающего фонового шума. Устройство также позволяет динамически определять скорость и активность канала связи и соответствующим образом настраивать необходимые режимы.

Заключение

Компания QNAP стремится дать больше возможностей малому и среднему бизнесу в вопросах модернизации собственной сетевой инфраструктуры. И коммутатор QSW-M5216-1T в этой ситуации становится прекрасным выбором в случае подключения нескольких рабочих станций, серверов и NAS к единому центральному каналу. Такое предложение также имеет смысл для множества сфер деятельности, например, для видеопроизводства с использованием нескольких редакторов, одновременно обрабатывающими медиафайлы в формате 4K или 8K, а также для офисов с интенсивным обменом данными с сервером. QNAP QSW-M5216-1T станет отличным выбором и при модернизации IТ-инфраструктуры образовательных учреждений, а для кого-то может стать центральным элементом коммутации при построении передового цифрового дома.

На рынке достаточно конкурентов, предлагающих 16-портовые коммутаторы 10GbE SFP+, но наличие такого же количества полноскоростных SFP28, работающих на неограниченном 25GbE, является большой редкостью. Повышение пропускной способности в 2,5 раза выше по сравнению с обычным уровнем, которое обеспечивает QNAP QSW-M5216-1T, открывает путь к построению высокоскоростных сетей без больших затрат, а агрегация каналов позволит вам сделать еще один шаг на пути к использованию 100GbE. QSW-M5216-1T является прекрасным выбором, так как этот коммутатор представляет собой золотую середину между высококачественным домашним и сверхдорогим 48-портовым коммутационным оборудованием уровня ЦОД.

Прогресс в технологиях 25GbE, который может дать оптимальное соотношение «цена-производительность» и снизить текущие затраты, привлекателен для многих организаций. Технологии 25GbE позволяют осуществить плавную и недорогую миграцию от существующих инфраструктур 10GbE. Так что, если вы работаете в среде, где необходимо объединить в сеть приличное количество быстрых компьютеров, серверов и NAS без потери производительности, то без QSW-M5216-1T не обойтись не то что сегодня, но и завтра.