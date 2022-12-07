Micron представил потребительские SSD на базе 232-слойной флеш-памяти NAND

Компания Micron Technology представила потребительские NVMe-накопители на базе 232-слойных чипов флеш-памяти NAND. Новинки позиционируются как OEM-решения для ноутбуков и десктопов, но попадут и в розничную продажу. Серия под названием Micron 2550 будет выпускаться в трех форм-факторах M.2: 2280, 2242 и 2230. Все SSD поддерживают интерфейс PCIe 4.0 и будут предлагаться с объемом 256 Gb, 512 Gb и 1 Tb.

Отмечается, что одной из особенностей новой серии SSD является высокий показатель энергоэффективности. Накопители Micron 2550 используют менее 2,5 мВт в спящем режиме и менее 150 мВт в активном режиме ожидания. Для сравнения, SSD предыдущей серии 2450 используют менее 3 мВт в спящем режиме и менее 400 мВт в активном режиме ожидания. При этом энергопотребление в режиме активной работы осталось прежним — менее 5,5 Вт. По словам производителя, более низкие показатели энергопотребления в неактивных режимах у новой серии SSD позволят лучше сохранять запас батареи ноутбуков, продлевая их время автономной работы.

Сравнительно с конкурирующими решениями (точные модели не указываются) Micron 2550 обеспечивает прирост скорости копирования файлов на 112%, а скорости запуска игр, офисного и профессионального софта — на 57, 67 и 78% соответственно.

Производительность новых SSD на базе 232-слойных чипов флеш-памяти NAND выросла относительно предыдущего поколения накопителей на базе 176-слойной памяти Micron. В предыдущем поколении флеш-памяти Micron использовалась архитектура с четырьмя областями. Переход на шестиобластную архитектуру позволил на 50% (до 2,4 Гбайт/с) увеличить скорость передачи данных по интерфейсу ONFI 5.0, тем самым увеличив пропускную способность кристалла памяти.

Предыдущее поколение SSD 2450 обеспечивало скорость до 3,6 Гбайт/с в операциях чтения и до 3 Гбайт/с в операциях записи. У новых накопителей серии 2550 эти значения выросли до 5 и 4 Гбайт/с соответственно. Также увеличилась производительность накопителей в случайных операциях чтения и записи. Если у предыдущих моделей серии 2450 эти значения составляли 450 и 500 тыс. IOPS, то у новой серии — 550 и 600 тыс. IOPS соответственно. Для модели объемом 256 Gb заявляется ресурс в 150 Tb перезаписанной информации (TWB), для версии на 512 Gb — 300 Tb, а для модели объемом 1 Tb — 600 Tb.

Производитель пока не сообщает дату релиза и цену Micron 2550. Но известно, что накопители стандарта PCIe 4.0 еще долгое время будут оставаться наиболее оптимальным выбором среди пользователей ПК и ноутбуков. У компании пока нет планов по массовому выпуску SSD, поддерживающих интерфейс PCIe 5.0.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az