В Азербайджане растет интерес пользователей к игровому бренду Lenovo Legion

18 ноября в Atelier 61 Events Hall компания Lenovo провела мероприятие, посвященное направлению игровых ноутбуков, которое успешно развивается под брендом Legion. Гости мероприятия из числа партнеров компании в Азербайджане, смогли принять участие в дискуссионной сессии о перспективах игровой индустрии в Азербайджане, обсудить интересные маркетинговые кейсы, а также познакомиться с новинками линейки Lenovo Legion.

С приветственной речью к партнерам обратился руководитель отдела потребительских продаж Lenovo в Азербайджане Евгений Дудченко. Он подчеркнул стремительное развитие геймерского направления в нашей стране.

«Если раньше многие любители игр отдавали предпочтение компьютерной сборке, тратя массу усилий на подбор и подгонку комплектующих для игровой станции, то сейчас они делают выбор в пользу геймерских компьютеров и ноутбуков от известных производителей. И нам очень приятно, что Lenovo получает только положительные отзывы от пользователей Legion. Это подтверждается и растущими объемами заказов и продаж, позволяя нам занимать лидирующие позиции в игровом сегменте», — отметил в комментарии Infocity Евгений Дудченко.

Гости ознакомились с обновленной линейкой ноутбуков Legion, анонсированными в этом году на рынке Азербайджана. Кроме таких популярных моделей, как Legion 5, Legion 5 Pro и Legion 7, серьезным изменениям подверглась и линейка доступных геймерских ноутбуков Lenovo IdeaPad Gaming. Эти модели, кроме усовершенствованного корпуса, получили новейшие процессоры Intel или AMD и с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3050 Ti соответственно. По словам Ернара Токмолданова – менеджера по трейд-маркетингу Lenovo в Азербайджане: «Линейка будет развиваться и далее, не только становясь более интересной в глазах профессиональных геймеров, но и оставаясь в том же ценовом диапазоне, что сделает ее доступной для большего числа пользователей. Старший менеджер по продукту Lenovo Legion Дана Бакирова рассказала о развитии экосистемы Legion в 2023 году. Дана отметила, что в экосистему кроме ноутбуков и геймерских станций, которые, кстати, ряд заказчиков предпочитает приобретать для реализации проектов, не связанных с геймингом, сегодня входят профессиональные мониторы, рюкзаки, клавиатуры, манипуляторы и гарнитуры. Ассортимент продуктов в этих линейках также будет развиваться и пополняться новыми аксессуарами». Дана также поделилась статистикой спроса на определенные модели, указав на устойчивый рост интереса к более мощным игровым станциям и ноутбукам, оснащенным процессорами Intel Core i9, более производительными видеокартами и 64 Gb оперативной памяти.

О лучших маркетинговых кейсах Lenovo Legion рассказала менеджер по игровому маркетингу компании Айгерим Доскараева. Было отмечено, что Lenovo тесно сотрудничает с профессиональными геймерами и командами, представляющими страны региона на международных соревнованиях, стримерами и блогерами. Такая коллаборация служит не только популяризации бренда, но и развитию игровой индустрии в целом.

Продолжили мероприятия выступления представителей Intel Павла Плотицына и Олега Шкоды из NVIDIA, которые рассказали о текущих линейках процессоров и видеокарт, наиболее интересных для геймерских решений, а также познакомили присутствующих на мероприятии с перспективами развития индустрии.

«Я с уверенностью могу сказать, что Lenovo в Азербайджане становится популярнее с каждым годом. Это видно не только по объемам продаж геймерских устройств, но и по всем линейкам компьютеров, ноутбуков и мониторов для потребительского сегмента. Уверен, что рост продаж игровых устройств Lenovo Legion будет еще более заметным в 2023 году», — отметил Альнур Ермагамбетов, Генеральный директор Lenovo в Центральной Азии.

После основной части мероприятия вечер продолжился за ужином в неформальной обстановке. В ходе развлекательной программы было проведено сразу несколько конкурсов с розыгрышем призов от бренда Lenovo Legion.