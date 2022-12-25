spot_img
22 декабря, 2022
spot_img
ДомойТелекомНовости операторов25 студентов удостоились стипендии Azercell

25 студентов удостоились стипендии Azercell

Azercell

Лидирующий оператор подвел итоги очередной программы «Студенческая стипендия»

Подведены итоги программы «Студенческая стипендия», объявленной ООО «Azercell Telecom» в октябре текущего года. К участию в программе было подано более 1100 заявок. По итогам отбора, проходившего в несколько этапов, 25 студентов были удостоены звания стипендиата Azercell. Студенты, ставшие победителями программы, будут получать ежемесячную стипендию в размере 200 манатов от Azercell до окончания своего обучения в вузе. Следует отметить, что отбор проводился на основе оценки знаний студентов в таких сферах, как информационные технологии, кибербезопасность, бизнес-аналитика, наука о данных и маркетинг.

Программа «Студенческая стипендия» компании Azercell не ограничивается финансовой поддержкой. Помимо стипендии, молодые люди получают возможность повысить свои знания в сфере телекоммуникаций, принимать участие в корпоративных мероприятиях компании и различных тренингах, а также проходить стажировку в Azercell.

ООО «Azercell Telecom» в рамках политики корпоративной социальной ответственности оказывает поддержку молодым людям, помогая развиваться и раскрывать свои знания и навыки на пути к профессиональному будущему. В связи с этим компания реализует различные проекты, направленные на мотивацию студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики к обучению в сфере ИКТ и освоению новых технологий.

Предыдущая статья
iPhone 14 Pro Max – лучший смартфон для селфи по версии DxOMark
Следующая статья
Итоги 2022 года — года новой реальности
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,158ФанатыМне нравится
1,003ЧитателиЧитать
3,126ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»