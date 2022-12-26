Информацию 400 млн. пользователей Twitter выставили на продажу на нелегальном рынке

Компания Hudson Rock, занимающаяся кибербезопасностью и раскрытием киберпреступлений, 24 декабря заявила о предполагаемой «реальной угрозе» продажи частной базы данных, содержащей контактную информацию 400 млн. учетных записей пользователей Twitter.

BREAKING: Hudson Rock discovered a credible threat actor is selling 400,000,000 Twitter users data. The private database contains devastating amounts of information including emails and phone numbers of high profile users such as AOC, Kevin O'Leary, Vitalik Buterin & more (1/2). pic.twitter.com/wQU5LLQeE1 — Hudson Rock (@RockHudsonRock) December 24, 2022

«Частная база данных содержит огромное количество информации, включая адреса электронной почты и номера телефонов известных пользователей, таких как Кевин О’Лири, Виталик Бутерин и другие».

Хакер, продающий информацию, утверждает, что ему удалось заполучить данные еще в начале 2022 года, благодаря эксплойту в Twitter и череде скандалов и разбирательств вокруг покупки соцсети Илоном Маском.

Учитывая количество учетных записей, Hudson Rock заявили, что, хотя полностью подтвердить слова хакера им не удалось, «независимая проверка данных показала, что его угрозы реальны».

Другая компания по обеспечению безопасности Web3, DeFiYield, изучила 1000 учетных записей, предоставленных хакером в качестве образца, и подтвердила «подлинность» информации. Кроме того, они связались с хакером через Telegram, отметив, что тот активно ищет покупателя.

У хакера размещен пост на Breached, предлагающий покупателям базу данных, кроме того включен конкретный призыв к действию и для Илона Маска — заплатить $276 млн, чтобы предотвратить продажу данных, и штраф от General Data Protection Regulation agency (Агентство общего регулирования защиты данных).