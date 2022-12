Информацию 400 млн. пользователей Twitter выставили на продажу на нелегальном рынке

Компания Hudson Rock, занимающаяся кибербезопасностью и раскрытием киберпреступлений, 24 декабря заявила о предполагаемой «реальной угрозе» продажи частной базы данных, содержащей контактную информацию 400 млн. учетных записей пользователей Twitter.

BREAKING: Hudson Rock discovered a credible threat actor is selling 400,000,000 Twitter users data.

The private database contains devastating amounts of information including emails and phone numbers of high profile users such as AOC, Kevin O'Leary, Vitalik Buterin & more (1/2). pic.twitter.com/wQU5LLQeE1

— Hudson Rock (@RockHudsonRock) December 24, 2022