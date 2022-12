Pure Storage — лидер, согласно отчету Gartner по системам хранения данных 2022

Pure Storage (NYSE: PSTG) — первопроходец в IT-индустрии, поставщик передовых технологий и услуг в области хранения данных, заявил о присуждении компании аналитическим агентством Gartner позиции Лидера, согласно отчету «Магический Квадрант» по системам хранения данных — Magic Quadrant for Primary Storage. Таким образом, в отчетах «Магический Квадрант» Pure Storage признается Лидером девятый год подряд. И уже третий год к ряду Pure Storage занимает наиболее высокую позицию по оси маркетинговых и продажных показателей Ability to Execute и располагается правее прочих по оси, отвечающей за технологичность — Completeness of Vision, что, по нашему мнению, подтверждает лидер-ство компании в секторе корпоративных хранилищ данных.Линейка продуктов FlashArray от Pure Storage начиналась с all-flash системы хранения данных для высокопроизводительных приложений, работающих на основе блочных СХД. С тех пор система приобрела функционал, позволяющий работать не только с блоками, но и с файлами из единого массива, не потеряв при этом ни в производительности, ни в простоте и надежности использования — отличительные качества, которые стали уже фактически синонимами Pure Storage.

В настоящее время семейство FlashArray включает модификации FlashArray//X и FlashArray//XL, производительность которых была оптимизирована для выполнения операций, требующих обработки наиболее объемного количества данных; all-QLC массив хранения данных FlashArray/C, на фоне которого жесткие диски и гибридные массивы стреми-тельно устаревают с точки зрения цены и производительности; Pure Cloud Block Store — облачное решение с богатым набором возможностей по работе с данными, позволяющее предприятиям уверенно запускать критически важные для бизнеса приложения в Microsoft Azure и AWS; и самый молодой член семейства — платформа Pure Fusion по модели про-граммного обеспечения как услуги, позволяющая клиентам преобразовывать массивы хранения в автономную плат-форму самообслуживания вроде облачной по типу «СХД как код» для конечных пользователей. Все продукты портфеля теперь поддерживаются на AIOps платформе фирменного облачного сервиса мониторинга и управления — Pure1.

«Мы считаем, Pure стал явным лидером революции в индустрии хранения данных. Мы первыми разработали корпоративный массив, изначально созданный под flash, и бизнес модели, предлагающие возможности продуктов как услуги. Теперь, с запуском первой в отрасли платформы самообслуживания с возможностями по типу «СХД как код», рынок переходит на новый этап стремительных изменений в плане повсеместного упрощения и автоматизации облачной операционной модели», — комментирует Шон Хансен, вице-президент и генеральный управляющий проекта FlashArray компании Pure Storage.За прошедший год проект FlashArray прошел ряд ключевых этапов, а именно:

Внедрение FlashArray//XL: самый молодой из продуктов линейки FlashArray — FlashArray//XL — разработан для критически важных корпоративных приложений категории Platinum — от массивных баз данных до контейнеризированных и облачно-ориентированных приложений. FlashArray//XL обеспечивает непревзойденную производительность, масштабируемость и увеличение IOPS почти на 80%.

самый молодой из продуктов линейки FlashArray — FlashArray//XL — разработан для критически важных корпоративных приложений категории Platinum — от массивных баз данных до контейнеризированных и облачно-ориентированных приложений. FlashArray//XL обеспечивает непревзойденную производительность, масштабируемость и увеличение IOPS почти на 80%. Выпуск коммерческой версии платформы Pure Fusion: в настоящее время платформа Pure Fusion является общедоступной и предлагает не только функции системы самообслуживания для облачных вычислений, но и возможности по типу «СХД как код», благодаря которым разработчики имеют доступ к еще более быстрой инициализации и автономной БД сервера для облачного масштабирования.

в настоящее время платформа Pure Fusion является общедоступной и предлагает не только функции системы самообслуживания для облачных вычислений, но и возможности по типу «СХД как код», благодаря которым разработчики имеют доступ к еще более быстрой инициализации и автономной БД сервера для облачного масштабирования. Усиление защиты данных в новой версии Purity//FA 6.3: последняя версия Purity//FA — это постоянная защита данных для предприятий по всему миру. Защиту обеспечивает функция SafeMode Snapshots. Она активна по умолчанию и гарантирует постоянную защиту без необходимости изменения существующих настроек, среды или процессов предприятия.

последняя версия Purity//FA — это постоянная защита данных для предприятий по всему миру. Защиту обеспечивает функция SafeMode Snapshots. Она активна по умолчанию и гарантирует постоянную защиту без необходимости изменения существующих настроек, среды или процессов предприятия. Влияние на показатели устойчивого развития предприятия: продукты семейства FlashArray способствуют реализации стратегических инициатив предприятий в области устойчивого развития, помогая клиентам значительно сократить энергопотребление и степень воздействия на окружающую среду. По сравнению с конкурентами решения FlashArray дают клиентам возможность экономить до 84,7% на прямых энергетических затратах.

В отчетах «Магический Квадрант» собраны и представлены результаты тщательных фактологических исследований конкретных рынков, которые дают широкое представление о взаимном расположении поставщиков рынка с высокими темпами роста и отчетливой дифференциацией поставщиков. Провайдеры распределяются по четырем квадрантам: Лидеры, Претенденты, Дальновидные игроки и Нишевые игроки. Исследование позволяет организациям получить максимум полезной информации из рыночного анализа в соответствии со своими уникальными потребностями в сфере бизнеса и технологий.

Компания Fominov Consulting является бизнес-партнером Pure Storage в Азербайджане

[email protected] | https://www.fcc.az/

Tel: +99412 565 57 86/88