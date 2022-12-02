Хоррор The Callisto Protocol поступил в продажу

Сегодня в продажу поступил научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol от Striking Distance Studios. По сюжету игрокам в роли пилота Джейкоба Ли предстоит выбраться из тюрьмы «Черный металл» на Каллисто, которая кишит гротескными мутантами.

К моменту написания заметки у игры на сайте агрегатора Metacritic накопилось более 70 обзоров, включая 37 для PlayStation 5, которая получила 76 баллов из 100 возможных. Версии для ПК и Xbox получили по 75 баллов.

В целом The Callisto Protocol хвалят за напряженную атмосферу, современную графику, качественную анимацию, боевую систему с новой механикой уворота и кинематографичность повествования. Среди минусов — нехватка страшных моментов, малое разнообразие врагов, клишированный сюжет и технические проблемы на ПК.

The Callisto Protocol доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

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