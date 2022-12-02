Google анонсировал ряд новых функций для Android-устройств

Компания Google анонсировала ряд нововведений, которые появятся на смартфонах под управлением Android в ближайшее время, а также новые возможности платформ Google TV и Wear OS.

Список новых функций:

Приложение «Режим чтения» разработано для пользователей со слабым зрением и дислексией. В нем доступны настраиваемые параметры отображения текста и вывода звука. Можно выбрать контрастность, тип и размер шрифта. Есть преобразование текста в речь с управлением скорости. Пока поддерживаются только английский, французский, итальянский и испанский языки. Режим совместим со службой Google Talkback и работает на веб-сайтах, а также в других приложениях;

Интегрирована функция цифрового автомобильного ключа. Им можно поделиться с другими владельцами смартфонов Google Pixel 6 и более поздних моделей под управлением Android 12 и более поздних версий. Пока что функция поддерживается некоторыми моделями BMW;

В редакторе Google Photos появились новые инструменты и фоны для коллажей;

Виджет для поиска в YouTube;

В разделе Emoji Kitchen экранной клавиатуры Gboard добавилась возможность объединять несколько смайликов в соответствующие сезону композиции;

В приложении Google TV появится поддержка запуска трансляции на совместимый телевизор в одно касание. Можно будет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления и запускать на нем другие приложения;

Обновленное приложение Google Keep для Wear OS и поддержка голосового запуска тренировки в Adidas Running при помощи Google Assistant;

Новые плитки для Wear OS: для Google Maps, быстрой связи с избранными контактами и просмотра времени заката или рассвета.

Обновления будут распространяются среди пользователей постепенно.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az