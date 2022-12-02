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3 декабря, 2022
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Google анонсировал ряд новых функций для Android-устройств

Google Android

Компания Google анонсировала ряд нововведений, которые появятся на смартфонах под управлением Android в ближайшее время, а также новые возможности платформ Google TV и Wear OS.

Список новых функций:

  • Приложение «Режим чтения» разработано для пользователей со слабым зрением и дислексией. В нем доступны настраиваемые параметры отображения текста и вывода звука. Можно выбрать контрастность, тип и размер шрифта. Есть преобразование текста в речь с управлением скорости. Пока поддерживаются только английский, французский, итальянский и испанский языки. Режим совместим со службой Google Talkback и работает на веб-сайтах, а также в других приложениях;
  • Интегрирована функция цифрового автомобильного ключа. Им можно поделиться с другими владельцами смартфонов Google Pixel 6 и более поздних моделей под управлением Android 12 и более поздних версий. Пока что функция поддерживается некоторыми моделями BMW;
  • В редакторе Google Photos появились новые инструменты и фоны для коллажей;
  • Виджет для поиска в YouTube;
  • В разделе Emoji Kitchen экранной клавиатуры Gboard добавилась возможность объединять несколько смайликов в соответствующие сезону композиции;
  • В приложении Google TV появится поддержка запуска трансляции на совместимый телевизор в одно касание. Можно будет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления и запускать на нем другие приложения;
  • Обновленное приложение Google Keep для Wear OS и поддержка голосового запуска тренировки в Adidas Running при помощи Google Assistant;
  • Новые плитки для Wear OS: для Google Maps, быстрой связи с избранными контактами и просмотра времени заката или рассвета.

Обновления будут распространяются среди пользователей постепенно.

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