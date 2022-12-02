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3 декабря, 2022
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Успех азербайджанской команды на осеннем турнире по информатике

Поддержка Azercell, оказываемая школьному образованию в области информатики и компьютерных наук, приносит плоды.

Азербайджанские школьники добились успешных результатов на 14-м Международном осеннем турнире по информатике, проходившем с 23 по 27 ноября 2022 года в болгарском городе Шумен. Серебряной медалью был награжден учащийся 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Фуад Гараев, а ученик 9-го класса школы-лицея «Анкара» Али Алиев завоевал бронзовую медаль на турнире, в котором соревновалось около 400 школьников из 18 стран. Следует отметить, что Али также является участником конкурса «AZERCELL CUP».

Компания «Azercell Telekom», поддерживающая процесс подготовки школьников к участию в международных олимпиадах по информатике, поздравляет призеров турнира и желает им дальнейших успехов в получении образования в области информационных технологий.

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