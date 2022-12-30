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30 декабря, 2022
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TSMC запустила 3-нм техпроцесс

TSMC

Тайваньская компания TSMC объявила о начале серийного выпуска микросхем по 3-нм техпроцессу в городе Тайнань (Тайвань). По словам компании, новый 3-нм техпроцесс обеспечит прирост производительности на 10–15 % и повышение энергоэффективности на 25–30 % по сравнению с 5-нм технологией.

TSMC планирует открыть два предприятия в штате Аризона (США), об этом изданию DigiTimes сообщил председатель правления компании Марк Лю (Mark Liu). К 2026 году на одном из них также запустят производство 3-нанометровой продукции — проект предусматривает первоначальные инвестиции в размере $45 млрд.

Помимо США, компания планирует построить еще один завод на Тайване. На его мощностях TSMC будет производить 2-нм чипы. Но стоимость предприятия и время, необходимое на выпуск первой продукции, пока не разглашаются.

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