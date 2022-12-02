Infinix Zero 5G 2023: экран 120 Hz и процессор Dimensity 1080 за 239 долларов

Компания Infinix представила новый смартфон среднего уровня Zero 5G 2023. Аппарат оснащен 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Hz. Пользователи смогут переключаться между тремя режимами: 60 Hz, 120 Hz и Auto-Smart Switch Refresh Rate, который самостоятельно варьирует частоту кадров между двумя указанными показателями. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 1080. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb (возможно расширение до 13 Gb), емкость флэш-памяти – 256 Gb.

Основная камера тройная: главный датчик на 50 Мп, 2 Мп макросъемка и 2 Мп датчик глубины. Имеется поддержка режимов Super Night Mode и Night Filter для съемки в условиях слабой освещенности, возможность замедленной съемки со скоростью 960 fps и функция редактирования фотографий неба, позволяющая сделать его более голубым. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 33 Вт. Работает смартфон под управлением XOS12 на базе Android 13.

Цена Infinix Zero 5G 2023 составляет 239 долларов. В продаже новинка появится в белой, оранжевой и черной расцветках корпуса.

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