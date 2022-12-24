Гарнитуры виртуальной реальности. На чем остановить свой выбор сегодня?

Мы очень долго ждали реализации идеи виртуальной реальности в полезных потребительских приложениях и играх. Но этой технологии потребовалось немало времени для того, чтобы стать привлекательной для обычного пользователя. И сегодня, с развитием такого тренда, как метавселенные, все больше и больше людей начинают задумываться о приобретении гарнитуры.

В момент появления гарнитур виртуальной реальности на рынке пользователям приходилось мириться с дисплеями с низким разрешением, плохо оптимизированной оптикой, низкой частотой кадров и слабой точностью отслеживания. К счастью, большинство проблем ранних устройств было решено. Эволюционировал и сам формат VR-устройств. С самого начала мы привыкли видеть гарнитуры виртуальной реальности, работающие со смартфонами, и, хотя они еще не исчезли, их доля стремительно сокращается. Современные VR-гарнитуры предлагают невероятное разрешение и расширенный набор функций. К сожалению, им пока требуется высокопроизводительный игровой компьютер, но заметные подвижки к увеличению автономности таких устройств уже есть.

Выигрывают от быстрых инноваций и производители, работающие над тем, чтобы сделать VR-устройства еще лучше. Например, процессор Snapdragon XR-2 от Qualcomm зарекомендовал себя в качестве надежной платформы виртуальной реальности, и многие компании выбирают его для своих VR-гарнитур. Именно так поступают Pico Interactive и HTC Vive. Планирует использовать оборудование Qualcomm в своих VR-гарнитурах следующего поколения и компания Pimax. Такие устройства выйдут в конце следующего года. Рынок гарнитур виртуальной реальности быстро развивается, а число VR-устройств стремительно растет, и не запутаться во всем их многообразии становится все сложнее. Чтобы помочь вам выбрать оптимальное устройство для погружения в виртуальную реальность, мы изучили множество VR-гарнитур разных типов и подобрали лучшие из них.

Как выбирать?

VR-гарнитуры, подключаемые к компьютеру, обеспечивают наилучшее качество, но для них необходима дорогая система. Однако цена на VR-совместимый ноутбук сегодня начинается примерно с 900 долларов, а если вы самостоятельно соберете аналогичный по мощности настольный компьютер, то сможете сэкономить порядка 200 долларов. Если вы рассчитываете заплатить еще меньше, то обратите внимание на модели, работающие со смартфонами, либо на автономные гарнитуры, для которых не требуется подключение к чему бы то ни было.

Чтобы убедиться в том, что ваша система удовлетворяет минимальным требованиям для подключаемых VR-гарнитур, можно пройти бесплатный тест на Steam. Имейте в виду, что с разрешением, которым могут похвастаться современные VR-гарнитуры, может не справиться даже видеокарта RTX 2080. Если же ваш компьютер не соответствует требованиям гарнитуры, вы можете увеличить свой бюджет или вместо этого купить автономный VR-шлем. И помните, чем характеристики выше, тем лучше. Чем выше частота обновления, поле зрения (FoV), разрешение и плотность пикселей, тем плавнее и четче изображение и соответственно лучше впечатление от игры.

Стоит задуматься и о помещении. В зависимости от конкретной модели, вам может понадобиться довольно много свободного пространства для использования VR-гарнитуры. Например, для Oculus Rift S рекомендуется минимальное пространство 90х90 см, а для PlayStation VR (PSVR) 3х3 м. И не забывайте о своем зрении. Обычно это не проблема, если вы носите очки, но некоторые VR-гарнитуры в таких случаях окажутся удобнее других. Посмотрите на межзрачковое расстояние (IPC) гарнитуры. В некоторых моделях его можно регулировать. Но лучше всего выбрать гарнитуру со специальным механизмом для очков, например, Valve Index, или дополнительным пространством для них, как у Oculus Quest 2.

Oculus Quest 2

Лучшая во всем

Плюсы:

потрясающее разрешение экрана,

намного производительнее оригинальной Oculus Quest.

Минусы:

маркий белый цвет VR-гарнитуры и контроллеров,

плохая эргономика контроллеров.

Oculus Quest 2 по цене до 500 долларов в зависимости от объема памяти стала отличным обновлением оригинальной модели Oculus Quest. Разрешение экрана второго поколения VR-гарнитуры Oculus выросло до 1832×1920 пикселей на глаз, появилась возможность использования частоты обновления 90 Hz, а мощный процессор Qualcomm Snapdragon XR2 (Snapdragon 865) обеспечил потрясающий VR-опыт, даже без привязки к быстрому компьютеру или смартфону. Хотя при желании вы вполне можете купить кабель Oculus Link для подключения гарнитуры к компьютеру.

Oculus Quest 2 — это, без сомнения, отличная VR-гарнитура, которая подойдет большинству пользователей. Она настолько популярна, что Oculus фактически отказалась от способной работать только в связке с компьютерами линейки Rift. Поэтому, если вы хотите попасть в мир виртуальной реальности, Oculus Quest 2 — самый простой и лучший способ сделать это.

Valve Index

Премиальная гарнитура

Плюсы:

отсутствие эффекта «экранной двери»,

более широкое поле зрения, чем у сопоставимых гарнитур,

отличное качество звука,

прочная конструкция.

Минусы:

большой вес,

уступает в плане удобства HTC Vive Pro.

Если вы думаете о покупке лучшей VR-гарнитуры для дома, то вам, несомненно, стоит посмотреть в сторону моделей, работающих в связке с персональным компьютером. И на сегодняшний день лучшим из таких решений можно назвать VR-гарнитуру Index от Valve. Эта компания стоит за Steam и системой трекинга Lighthous, используемой в HTC Vive Pro и HTC Vive. Она также использует базовые станции Lighthouse, включая и те, которые уже есть у владельцев Vive. Но Valve Index — это большой шаг вперед по сравнению с Vive Pro.

Valve Index отличается от Vive Pro на 200 более широким полем зрения и позволяет регулировать частоту обновления вплоть до 144 Hz, хотя для выхода за границы 90 Hz вам понадобится очень мощная видеокарта. Но самая интересная часть Valve Index — это контроллеры, которые крепятся к рукам и обеспечивают свободу движения ими для действий в играх. При этом сами контроллеры оснащаются емкостными сенсорами для пальцев и датчиками давления, которые могут рассказать игре о том, насколько силен ваш хват. Из минусов Valve Index можно отметить большой и не слишком сбалансированный вес гарнитуры, а также массивный кабель для передачи данных.

Varjo Aero

Лучшая по качеству изображения

Плюсы:

великолепные экраны,

автоматическая настройка межзрачкового расстояния,

стандартный кабель USB Type-C.

Минусы:

в комплект не включены наушники, базовые станции и контроллер,

немалый вес,

дорогая.

Если вам нужна VR-гарнитура с самой качественной картинкой, то вам определенно стоит обратить внимание на Varjo Aero. Это, пожалуй, самая дорогая VR-гарнитура из представленных на потребительском рынке, но этому есть вполне реальное оправдание. Varjo специализируется на гарнитурах для корпоративных клиентов с их высокими требованиями к качеству и возможностям подобных продуктов. И теперь технологии компании стали доступны на массовом рынке.

Varjo Aero — это первая в мире потребительская VR-гарнитура с парой дисплеев с разрешением 2880×2720 пикселей и подсветкой Mini LED для чрезвычайно точной цветопередачи. Сами экраны имеют заводскую калибровку и обеспечивают 99% охват цветового пространства sRGB и 95% охват DCI-P3. В VR-гарнитуре предусмотрены камеры, следящие за положением глаз для лучшей визуализации картинки, а также функция автоматической регулировки межзрачкового расстояния. В то же время комплекту поставки гарнитуры явно не хватает базовых станций SteamVR и набора контроллеров. Их придется покупать отдельно.

HTC Vive Focus 3

Лучшая автономная гарнитура

Плюсы:

самое широкое поле зрения (FOV) среди автономных гарнитур,

высокое разрешение экрана,

отлично сбалансированный вес.

Минусы:

дорогая,

посредственная эргономика контроллеров.

В то время как Oculus Quest 2 более доступна для массового пользователя, HTC Vive Focus 3 является лучшей автономной VR-гарнитурой. К сожалению, она ориентирована на корпоративных клиентов, что в полной мере отражает высокая цена этой гарнитуры. Но HTC Vive Focus 3 выгодно отличается самым большим полем зрения, которое вы сегодня сможете найти у автономных VR-гарнитур. Она может похвастаться высоким разрешением и использованием влагостойких тканей, а отлично сбалансированный вес гарнитуры обеспечивает высокий комфорт при ее длительном использовании. В Vive Focus 3 используется процессор Qualcomm Snapdragon XR2 (Snapdragon 865) и 8 Gb оперативной памяти. И хотя гарнитура не ориентирована на игры, она ничуть не уступает, а скорее даже превосходит Oculus Quest 2 и в этом сценарии. В том числе, благодаря частоте обновления 90 Hz и более широкому FOV.

Pimax Vision 8K X

Бескомпромиссный выбор

Плюсы:

отличная четкость картинки при полном разрешении,

широкое поле зрения (FOV),

Минусы:

снижение четкости при невысоком разрешении,

для частоты обновления 90 Hz требуется видеокарта уровня RTX 3000 или выше.

Если вам нужна идеальная гарнитура виртуальной реальности, а ваш компьютер имеет одну из лучших видеокарт на рынке, то вы вряд ли сможете найти что-то лучше Pimax Vision 8K X. Эта VR-гарнитура предлагает широкое поле зрения в 1700, а разрешение ее дисплея может достигать невиданного среди подобных устройств уровня в 3840×2160 пикселей. Подобные характеристики позволяют добиться просто невероятного качества картинки без всякого намека на эффект «экранной двери».

Конечно, здесь нет характерного для OLED-матриц глубокого черного цвета, но экран гарнитуры выдает яркие реалистичные цвета с четко очерченными краями объектов. При снижении разрешения до 2560×1440 пикселей, изображение становится немного более размытым, но его четкость все еще выглядит впечатляюще на фоне других VR-гарнитур. Правда, если вы хотите добиться частоты обновления экрана в 90 Hz, вам понадобится дорогая видеокарта серии RTX 3000.