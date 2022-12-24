Micron Technology завершила квартал с убытками

Компания Micron Technology опубликовала отчет за первый квартал 2023 фискального года, закончившегося у нее1 декабря.

Выручка за отчетный период составила $4,09 млрд, что на 47% ниже результата аналогичного периода прошлого года. Норма прибыли оказалась ниже прогнозов компании, опустившись до 22,9% против запланированных 26%. Квартал Micron завершила с $1,8 млрд. денежных средств на счетах. Убытки составили $195 млн. (по методике GAAP). Операционные убытки — $209 млн. (по методике GAAP).

После публикации отчета курс акций компании после закрытия основных торгов упал на 2%. Всего с начала года акции Micron упали в цене на 45%. В текущем квартале планируется выручить от $3,6 до $4 млрд.

Три месяца назад штат Micron Technology составлял около 48 тыс. сотрудников, их численность сократят примерно на 10%. Зарплаты руководства уменьшатся на 5-20%, а премии перестанут выплачиваться. В прошлом месяце производитель памяти объявил о намерении сократить количество обрабатываемых ежемесячно кремниевых пластин на 20%. В таком режиме предприятия Micron продолжат работать неопределенное время, пока ситуация со спросом на память не начнет восстанавливаться. На скорое улучшение ситуации компания не рассчитывает.

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