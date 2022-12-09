Epic Games Store бесплатно отдает Saints Row IV: Re-Elected и Wildcat Gun Machine

В Epic Games Store можно забрать две игры Saints Row IV: Re-Elected и Wildcat Gun Machine. Оба проекта будут бесплатными до 15 декабря.

Saints Row IV: Re-Elected – это переиздание оригинального приключенческого боевика с элементами открытого мира для консолей PlayStation 4 и Xbox One.

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Wildcat Gun Machine — инди-экшен, в котором пользователям предстоит уничтожать различных существ и монстров в подземелье.

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Какая игра будет доступна бесплатно в Epic Games Store через неделю – неизвестно.

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