AnTuTu: смартфоны ноября, которыми больше всего довольны пользователи

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали ноябрьский рейтинг Android-смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи. Учитывалась не мощность процессора, а реальные отзывы владельцев устройств.

Лидером стал смартфон Xiaomi 12S Ultra, набравший 95,69% положительных отзывов. На втором месте — недавно представленный Honor X40 GT (94,81%), на третьем – складной Xiaomi Mix Fold 2 (92,17%).

Далее в Топ-10 попали следующие модели: Nubia Z40S Pro (91,19%), складной Vivo X Fold (90,4%), iQOO 10 Pro (89,65%), OPPO K10 5G (89,55%), Huawei Mate50 Pro (88,63%), Motorola X30 Pro (88,24%) и Honor Magic3 Ultimate Edition (87,83%).

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