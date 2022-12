Азербайджанская гейм-студия AzDimension анонсировала разработку новой игры

Компания AzDimension, известная такими играми как Axilon и The Last DeadEnd, анонсировала разработку новой игры — Escape: Left To Die. Игра разрабатывается совместно с издателем Royal Games.

Escape: Left To Die представляет собой линейный 2,5D платформер. В центре сюжета находится герой, страдающий амнезией от полученной травмы, который благодаря удачному стечению обстоятельств смог выбраться из заключения на подводной базе. Локации вокруг представляют собой руины, а вода постепенно заполняет всю базу. Счет идет на часы — надо успеть сбежать, попутно раскрывая все тайны базы и трагедии, произошедшей на ней.

Игровой процесс Escape: Left To Die представляет собой смесь приключений и триллера. Атмосферу игры разбавит множество головоломок, которые смогут предоставить игроку необходимую передышку.

Игра разрабатывается на движке Unity, а разработчики обещают равноценный игровой опыт вне зависимости от платформ. Escape: Left To Die планируется выпустить на всех актуальных платформах, включая мобильные операционные системы iOS и Android.

Страница Escape: Left To Die в Steam: https://store.steampowered.com/app/2186660/Escape_Left_to_die/.