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21 декабря, 2022
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Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает Wolfenstein: The New Order

Epic Games Store

В Epic Games Store в течение суток, до 21 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно получить Wolfenstein: The New Order.

Действие игры разворачивается в альтернативном 1946 году, где нацисты смогли победить во Второй мировой войне. Главному герою капитану Уильяму «Би-Джею» Бласковицу предстоит расправиться с генералом Черепом и его силами. Отметим, что игру уже раздавали в июне этого года.

Wolfenstein: The New Order высоко оценили критики и игроки. Средний рейтинг игры на Metacritic — 81 балл из 100.

Какая игра станет бесплатной завтра в Epic Games Store, не уточняется.

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