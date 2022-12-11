EctoLife — концепция первой в мире установки искусственной матки

В течение почти столетия показатели рождаемости во всем мире снижались. Результатом стало то, что ученые называют «всемирным кризисом бесплодия». Но на горизонте появилось решение — искусственные матки. В 2017 году ученые создали «BioBag», который функционировал как искусственная матка, и использовали его для выращивания ягненка. Теперь была представлена новая концепция, показывающая, как это может происходить с людьми. А именно на примере искусственной матки под названием EctoLife.

По словам главы компании EctoLife Аль-Гайли (Al-Ghaili), концепция искусственной матки EctoLife изменит жизнь многих, кто изо всех сил пытается зачать ребенка. «Это идеальное решение для женщин, которым удалили матку хирургическим путем из-за рака или других осложнений. Это также может помочь решить проблемы, возникающие из-за низкого количества сперматозоидов», — сказал Аль-Гайли в интервью изданию Science and Stuff, добавив, что концепция EctoLife или подобные ей технологии может в конечном итоге сделать выкидыши делом прошлого.

Видео EctoLife показывает, что первый шаг, который должны сделать будущие родители, — это объединить свои яйцеклетки и сперматозоиды посредством экстракорпорального оплодотворения. Это позволило бы им выбирать только жизнеспособные и генетически превосходные эмбрионы. Это также даст родителям возможность «генетически спроектировать эмбрион перед имплантацией его в искусственную матку» с помощью инструмента редактирования генов CRISPR-Cas 9, позволяя исправить любые унаследованные генетические заболевания, которые являются частью вашей семейной истории, чтобы ваш ребенок и его потомство жили здоровой, комфортной жизнью, свободной от генетических заболеваний.

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По словам Аль-Гайли, в EctoLife также предполагается широкое использование искусственного интеллекта, одним из его применений является обеспечение каждого ребенка индивидуальными питательными веществами, адаптированными к их потребностям. Другое использование ИИ в концепции EctoLife может заключаться в мониторинге физических особенностей вашего ребенка и сообщении о любых потенциальных аномалиях отклонения от нормальной беременности.

EctoLife также может позволить родителям испытать то, что их ребенок видит и слышит, с помощью 360-градусных камер, которые находятся внутри искусственной матки и соединены с гарнитурой виртуальной реальности. Эти камеры также будут предлагать родителям постоянную видеотрансляцию развития их ребенка, позволяя родителям следить за прогрессом своего ребенка на своих смартфонах. А динамики можно использовать для воспроизведения ребенку самых разных слов и музыки, имитируя звуки, которые младенцы слышат, находясь в утробе матери. «Родители могут даже выбрать плейлист или воспроизвести свои собственные голоса, чтобы их ребенок привык к ним», — говорит Аль-Гайли.