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2 ноября, 2022
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WhatsApp тестирует функцию «отправки сообщений самому себе»

WhatsApp

Разработчики WhatsApp приступили к тестированию функции, которая уже давно есть в Telegram. Речь идет о возможности отправлять сообщения самому себе.

На данное время новая функция доступна некоторым бета-тестерам. Сообщается, что тестирование проводится сразу и для Android, и для iOS-версий. Когда функция появится в стабильной версии ПО — пока неизвестно.

Возможность отправки сообщения самому себе в WhatsApp есть уже давно, но это не встроенная в приложение отдельная функция. Для того, чтобы отправить сообщение самому себе, необходимо было создать группу, к примеру, из двух человек, затем удалить из нее второго, и остаться в этой группе единственным участником. После этого можно отправлять сообщения в эту группу, то есть самому себе.

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