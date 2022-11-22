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22 ноября, 2022
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Waymo продемонстрировал прототип беспилотного такси нового поколения

Waymo

Waymo, дочернее предприятие холдинга Alphabet, специализирующееся на разработке технологий автономного вождения, на мероприятии в Лос-Анджелесе показала  прототип беспилотного такси нового поколения.

Waymo

Полностью электрический автомобиль был создан в сотрудничестве с маркой ZEEKR, принадлежащей китайской Geely. В салоне роботакси нет ни руля, ни педалей, а на боковых поверхностях кузова нет зеркал заднего вида, поскольку их заменяют камеры.

Машина напоминает минивэн, передние двери отходят в сторону, как у туристических автобусов, перемещаясь на кривых рычагах. Задние двери сделаны сдвижными, а средней стойки кузова вообще нет – это делает дверной проем удобным для посадки и высадки пассажиров.

Передняя панель лишена органов управления, есть только дисплей на центральной консоли. Передние сидения оснащены электроприводами и зарядными портами для мобильных устройств пассажиров. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные мониторы в подголовниках сидений первого ряда.

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