Три минуты геймплея Need for Speed Unbound

Издательство Electronic Arts и студия Criterion Games опубликовали трехминутный геймплейный ролик гоночной аркады с открытым миром Need for Speed Unbound.

В нем были продемонстрировали фрагменты из гонок в режиме Speed Race, некоторые возможности по кастомизации автомобилей на примере Mercedes 190 E и различные меню игры. В ролике показали гонки в разное время суток, в том числе и ночью. Кроме того, разработчики продемонстрировали механику сторонних ставок для повышения возможного заработка в заезде.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

События игры развернутся в вымышленном городе Лэйкшор, где игрокам предстоит «убегать от копов» и участвовать в еженедельных квалификациях, чтобы добраться до главной уличной гонки — Гранд-заезда.

Релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря 2022 года на PC (Steam, EA App, EGS), PS5, Xbox Series X/S.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az