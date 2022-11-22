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22 ноября, 2022
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Три минуты геймплея Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound

Издательство Electronic Arts и студия Criterion Games опубликовали трехминутный геймплейный ролик гоночной аркады с открытым миром Need for Speed Unbound.

В нем были продемонстрировали фрагменты из гонок в режиме Speed Race, некоторые возможности по кастомизации автомобилей на примере Mercedes 190 E и различные меню игры. В ролике показали гонки в разное время суток, в том числе и ночью. Кроме того, разработчики продемонстрировали механику сторонних ставок для повышения возможного заработка в заезде.

События игры развернутся в вымышленном городе Лэйкшор, где игрокам предстоит «убегать от копов» и участвовать в еженедельных квалификациях, чтобы добраться до главной уличной гонки — Гранд-заезда.

Релиз Need for Speed Unbound состоится 2 декабря 2022 года на PC (Steam, EA App, EGS), PS5, Xbox Series X/S.

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