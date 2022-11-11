В Epic Games Store можно бесплатно забрать Alba — A Wildlife Adventure и Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Epic Games Store бесплатно отдает две игры: Alba — A Wildlife Adventure и Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Их можно забрать до 17 ноября.

Alba — A Wildlife Adventure — это приключение в открытом мире. Предстоит спасти остров в Средиземном море силами двух девочек и старика.

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Shadow Tactics: Blades of the Shogun — тактическая игра с элементами стелс-экшена. Действие происходит в Японии периода Эдо. Игроки будут расследовать заговор против нового сегуна, который объединил Японию после долгих лет войны.

Через неделю в онлайн-магазине начнется раздача Dark Deity и Evil Dead: The Game.

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