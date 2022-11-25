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25 ноября, 2022
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Серия Samsung Galaxy S23 получит поддержку спутниковой связи

Samsung

Компания Samsung намерена добавить поддержку спутниковой связи в свои флагманские смартфоны, об этом пишет корейское издание Etnews.

Ожидается, что поддержка спутниковой связи появится в моделях серии Galaxy S23. Официальные представители Samsung пока не делали каких-либо заявлений по данному вопросу.

Впервые поддержка спутниковой связи появилась в смартфонах компании Huawei. Серия Huawei Mate 50 способна передавать короткие сообщения через спутники Beidou-3 в случае экстренных ситуаций. А в этом году такая функция стала доступна во флагманских моделях iPhone 14.

В отличие от iPhone 14, спутниковая связь в Galaxy S23 позволит передавать данные не только в экстренных ситуациях, но также «текстовые сообщения и изображения со скоростью сотен Кбит/с».

Презентация серии Samsung Galaxy S23 состоится в первой половине февраля.

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