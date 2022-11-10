Razer выпустил «профессиональный» геймпад для PS5

Компания Razer представила «профессиональный» геймпад для PS5 под названием Wolverine V2 Pro. К консоли гаджет можно подключить или по проводу, или через USB-адаптер. Геймпад также можно подключить к ПК.

Контроллер оснащен прочными механическими кнопками с более коротким ходом (0,65 мм), их жизненный цикл составляет три миллиона нажатий. С помощью отдельной кнопки в Wolverine V2 Pro можно менять ход стиков – например, поставить более резкий для шутеров или сделать свободнее во время гонок. Есть дополнительные кнопки, включая два бампера сзади, которые можно переназначить под себя.

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В комплекте с геймпадом идут сменные стики разной формы — выпуклые на манер DualShock 3 и более привычные с углублением. Настраивать геймпад можно через отдельное приложение, через него также можно выбрать RGB- подсветку контроллера.

Новинка не поддерживает функцию вибрации – геймпад в первую очередь предназначен для профессионалов, которые зачастую выключают ее, так как она может негативно повлиять на точность прицеливания.

Цена Razer Wolverine V2 Pro составляет 249 долларов.

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