Leica представила смартфон Leitz Phone 2

Производитель фотоаппаратов Leica представил в Японии второе поколение смартфона Leitz Phone. Как и Leitz Phone 1, основанный на Sharp Aquos R6, новая модель Leitz Phone 2 построена на базе смартфона Aquos R7, выпущенного в этом году.

Leitz Phone 2 оснащен OLED-экраном диагональю 6,6 дюйма с соотношением сторон 16:10. Разрешение составляет 2730 х 1260 пикселей, кадровая частота – 240 Hz. Значение пиковой яркости достигает 2000 нит. Под экраном установлен ультразвуковой сканер отпечатков.

За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 1. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 512 Gb. Есть поддержка карт microSD до 1 Tb.

В основной камере два сенсора. Главный – дюймовый с разрешением 47,2 Мп (F/1.9). Дополнительный сенсор с разрешением 1,9 Мп – в составе камеры 3D ToF. Блок камер можно прикрыть алюминиевой крышкой. Фронтальная камера разрешением 12,6 Мп.

Устройство работает на Android 12 с видоизмененным интерфейсом: например, есть виджет-счетчик кадров, а меню камеры напоминает меню обычных фотокамер Leica. Также в оснащение входят модем 5G, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, аккумулятор емкостью 5000 мАч, модуль NFC, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Есть защита от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. Новинка выпускается в единственном белом цвете под названием «Leica White».

Цена Leitz Phone 2 составляет 1540 долларов. В продажу смартфон поступит 18 ноября.

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