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17 ноября, 2022
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Oukitel WP21: защищенный смартфон с двумя экранами и автономностью 9800 мАч

Oukitel WP21

Компания Oukitel представила флагманский защищенный смартфон WP21. Устройство получило сертификации IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что говорит о водонепроницаемости, пыленепроницаемости и защите от падений.

Oukitel WP21

Аппарат оснащен 6,78-дюймовым экраном разрешением 2460 х 1080 пикселей с плотностью 396 пикселей на дюйм и кадровой частотой 120 Hz. На задней панели расположен дополнительный круглый экран, на котором показываются время, шаги, уровень заряда и другая информация.

В основе смартфона Oukitel WP21 лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость флеш-памяти — 256 Gb с возможностью установки карт памяти до 1 Tb.

Основная камера тройная, с датчиками на 64 Мп, 20 Мп (камера ночного видения на сенсоре Sony IMX350 с автофокусом) и 2 Мп (макро). Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп.

Смартфон поставляется с большой батареей емкостью 9800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Есть функция распознавания пользователей по лицам и сканер отпечатков пальцев.

Oukitel WP21 станет доступен для покупки 24 ноября.

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