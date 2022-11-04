spot_img
6 ноября, 2022
spot_img
ДомойSoftwareОперационные системыQNAP представляет QuTS hero h5.0.1 на базе ZFS с поддержкой емкости до...

QNAP представляет QuTS hero h5.0.1 на базе ZFS с поддержкой емкости до 5 петабайт, шифрованием LUN и надежным RAID с возможностью замены дисков

Сегодня компания QNAP Systems выпустила QuTS hero h5.0.1 — последнюю версию операционной системы QNAP NAS на базе ZFS с целью расширить возможности NAS QuTS hero для работы Большими Данными и повысить уровень безопасности данных.

«Цифровая трансформация и искусственный интеллект основаны на анализе огромных массивов данных, требующих для хранения емкости в несколько петабайт. По мере роста скорости и емкости хранилища становятся подвержены скрытому повреждению данных, поэтому обеспечение их целостности становится важным направлением для IT-бизнеса, — говорит Сэм Лин (Sam Lin), менеджер по продуктам QNAP. — Выбор для бизнеса — это внедрение надежного решения для хранения данных, поддерживающего широкий спектр приложений».

Основные новые функции QuTS hero h5.0.1:

  • Емкость до 5 петабайт на общую папку. Емкость петабайтного масштаба дает предприятиям уверенность в том, что они могут работать с приложениями, требовательными к объемам хранилища, включая аналитику Больших Данных, периферийные вычисления и искусственный интеллект.
  • Защищенный доступ к файлам с шифрованием LUN. Помимо полного шифрования NAS и шифрования общих папок, пользователи теперь могут воспользоваться шифрованием LUN для повышения безопасности доступа.
  • Замена дисков RAID на запасные перед потенциальным отказом. Если диски NAS выходят из строя, на что указывает замедление системы, S.M.A.R.T. значения или прогнозы DA Drive Analyzer, то поврежденные диски в группе RAID могут быть заменены в любое время с помощью запасных дисков. Это значительно повышает надежность системы и устраняет необходимость перестроения RAID.
  • Поддержка Windows Search Protocol (WSP) для подключенных общих папок. WSP использует протокол блока сообщений сервера (SMB). С помощью WSP пользователи могут выполнять поиск в общих папках NAS через Windows, когда диск SMB подключен к NAS.

Получить больше информации о QuTS hero h5.0.1 можно по ссылке https://www.qnap.com/operating-system/quts-hero/5.0.1.

QuTS hero h5.0.1 доступна в Центре загрузок.

Примечание: Некоторые функции могут быть изменены и могут быть доступны не для всех продуктов QNAP.

Предыдущая статьяAzercell оказывает организационную поддержку турниру Большого Шлема по дзюдо в Азербайджане
Следующая статьяСамые производительные Android-смартфоны октября по версии AnTuTu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,162ФанатыМне нравится
999ЧитателиЧитать
3,130ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»