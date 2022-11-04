QNAP представляет QuTS hero h5.0.1 на базе ZFS с поддержкой емкости до 5 петабайт, шифрованием LUN и надежным RAID с возможностью замены дисков

Сегодня компания QNAP Systems выпустила QuTS hero h5.0.1 — последнюю версию операционной системы QNAP NAS на базе ZFS с целью расширить возможности NAS QuTS hero для работы Большими Данными и повысить уровень безопасности данных.

«Цифровая трансформация и искусственный интеллект основаны на анализе огромных массивов данных, требующих для хранения емкости в несколько петабайт. По мере роста скорости и емкости хранилища становятся подвержены скрытому повреждению данных, поэтому обеспечение их целостности становится важным направлением для IT-бизнеса, — говорит Сэм Лин (Sam Lin), менеджер по продуктам QNAP. — Выбор для бизнеса — это внедрение надежного решения для хранения данных, поддерживающего широкий спектр приложений».

Основные новые функции QuTS hero h5.0.1:

Емкость до 5 петабайт на общую папку. Емкость петабайтного масштаба дает предприятиям уверенность в том, что они могут работать с приложениями, требовательными к объемам хранилища, включая аналитику Больших Данных, периферийные вычисления и искусственный интеллект.

Емкость петабайтного масштаба дает предприятиям уверенность в том, что они могут работать с приложениями, требовательными к объемам хранилища, включая аналитику Больших Данных, периферийные вычисления и искусственный интеллект. Защищенный доступ к файлам с шифрованием LUN. Помимо полного шифрования NAS и шифрования общих папок, пользователи теперь могут воспользоваться шифрованием LUN для повышения безопасности доступа.

Помимо полного шифрования NAS и шифрования общих папок, пользователи теперь могут воспользоваться шифрованием LUN для повышения безопасности доступа. Замена дисков RAID на запасные перед потенциальным отказом. Если диски NAS выходят из строя, на что указывает замедление системы, S.M.A.R.T. значения или прогнозы DA Drive Analyzer, то поврежденные диски в группе RAID могут быть заменены в любое время с помощью запасных дисков. Это значительно повышает надежность системы и устраняет необходимость перестроения RAID.

Если диски NAS выходят из строя, на что указывает замедление системы, S.M.A.R.T. значения или прогнозы DA Drive Analyzer, то поврежденные диски в группе RAID могут быть заменены в любое время с помощью запасных дисков. Это значительно повышает надежность системы и устраняет необходимость перестроения RAID. Поддержка Windows Search Protocol (WSP) для подключенных общих папок. WSP использует протокол блока сообщений сервера (SMB). С помощью WSP пользователи могут выполнять поиск в общих папках NAS через Windows, когда диск SMB подключен к NAS.

Получить больше информации о QuTS hero h5.0.1 можно по ссылке https://www.qnap.com/operating-system/quts-hero/5.0.1.

QuTS hero h5.0.1 доступна в Центре загрузок.

Примечание: Некоторые функции могут быть изменены и могут быть доступны не для всех продуктов QNAP.