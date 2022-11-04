QNAP представляет QuTS hero h5.0.1 на базе ZFS с поддержкой емкости до 5 петабайт, шифрованием LUN и надежным RAID с возможностью замены дисков

Сегодня компания QNAP Systems выпустила QuTS hero h5.0.1 — последнюю версию операционной системы QNAP NAS на базе ZFS с целью расширить возможности NAS QuTS hero для работы Большими Данными и повысить уровень безопасности данных.
«Цифровая трансформация и искусственный интеллект основаны на анализе огромных массивов данных, требующих для хранения емкости в несколько петабайт. По мере роста скорости и емкости хранилища становятся подвержены скрытому повреждению данных, поэтому обеспечение их целостности становится важным направлением для IT-бизнеса, — говорит Сэм Лин (Sam Lin), менеджер по продуктам QNAP. — Выбор для бизнеса — это внедрение надежного решения для хранения данных, поддерживающего широкий спектр приложений».
Основные новые функции QuTS hero h5.0.1:
- Емкость до 5 петабайт на общую папку. Емкость петабайтного масштаба дает предприятиям уверенность в том, что они могут работать с приложениями, требовательными к объемам хранилища, включая аналитику Больших Данных, периферийные вычисления и искусственный интеллект.
- Защищенный доступ к файлам с шифрованием LUN. Помимо полного шифрования NAS и шифрования общих папок, пользователи теперь могут воспользоваться шифрованием LUN для повышения безопасности доступа.
- Замена дисков RAID на запасные перед потенциальным отказом. Если диски NAS выходят из строя, на что указывает замедление системы, S.M.A.R.T. значения или прогнозы DA Drive Analyzer, то поврежденные диски в группе RAID могут быть заменены в любое время с помощью запасных дисков. Это значительно повышает надежность системы и устраняет необходимость перестроения RAID.
- Поддержка Windows Search Protocol (WSP) для подключенных общих папок. WSP использует протокол блока сообщений сервера (SMB). С помощью WSP пользователи могут выполнять поиск в общих папках NAS через Windows, когда диск SMB подключен к NAS.
Получить больше информации о QuTS hero h5.0.1 можно по ссылке https://www.qnap.com/operating-system/quts-hero/5.0.1.
QuTS hero h5.0.1 доступна в Центре загрузок.
Примечание: Некоторые функции могут быть изменены и могут быть доступны не для всех продуктов QNAP.