Azercell оказывает организационную поддержку турниру Большого Шлема по дзюдо в Азербайджане

Согласно официальному календарю Международной федерации дзюдо, Азербайджан в очередной раз принимает турнир Большого Шлема по дзюдо. ООО «Azercell Telecom» оказывает организационную поддержку этому турниру, который проходит с 4 по 6 ноября в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева. Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», на протяжении всего мероприятия Azercell будет следить за работой станций, обслуживающих район комплекса.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 61 страны мира. Азербайджан представят 37 дзюдоистов, из которых 28 мужчин и 9 женщин.

Azercell поддерживает наших дзюдоистов на турнире Большого Шлема и желает им успехов!